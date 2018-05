Paura a Milano per il corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti

La Milano dei clandestini torna capitale della Paura : Milano Difficile per chi c'era non ricordare, non azzardare paragoni. Tra la violenza della criminalità di questi giorni a Milano e la serie infernale dei nove omicidi nei primi nove giorni del 1999 tra la città e la provincia. Con la rabbia della gente che scende in piazza e il ministro dell'Interno Jervolino che si prende le uova.Fu un periodo livido di paura e incertezze. Altri tempi, altri criminali, altre dinamiche sociali? È senz'altro più ...

MILANO - ASSALTO A SALA SLOT IN CENTRALE/ Rapina con fucili a pompa : Paura e bottino 4mila euro in via Torriani : Rapina a MILANO, ASSALTO alla SALA SLOT in Stazione CENTRALE: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Milano - Salvini : clandestini e delinquenti devono avere Paura dell’Italia Video : Una notte degna del film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, quella vissuta dalla citta' di Milano tra la sera del 26 e la mattina del 27 maggio 2018. Due immigrati #clandestini di origine nordafricana, arrivati in Italia nel 2017 con i famigerati barconi che solcano il Mediterraneo, hanno seminato il terrore tra gli abitanti, mettendo a segno quattro rapine e, lasciando dietro di loro, una scia di sangue provocata da un morto e tre feriti, ...

Milano - notte di violenze e Paura. Fermati due nordafricani : Sono rinchiusi in celle i due nord africani irregolari, di 30 e 38 anni, che sarebbero stati protagonisti della notte brava costellata di atti di violenza a Milano.

Milano - esami medici : flop del sito saltacode. «Usate la tecnologia senza Paura» : Uno spreco. Una soluzione salva-code e risparmia-tempo che , quasi, nessuno utilizza. Per conoscere i risultati dei propri esami medici basterebbe un clic sul computer, sul telefonino o sul tablet, in ...

Milano : Paura sul tram - uomo armato di pistola scacciacani minaccia i passeggeri : E' successo su un convoglio della linea 27, all'altezza di viale Forlanini. L'uomo ha fatto scendere tutti dal tram: sul posto prima la security di Atm, poi la...

Borse - la Siria fa Paura. Milano : frena Telecom - vola la Roma : Lo spread Btp/Bund scende di poco, a 126,7 punti base, dopo che il ministero dell'Economia ha collocato Bot annuali per 6 miliardi di euro a un tasso pari a -0,404%, in linea con il -0,403% dell'asta ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tutte le avversarie di Milano e Torino. L’Austria e Sion fanno Paura - attenzione a Stoccolma : L’Italia spera di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ieri il Coni ha ufficialmente presentato la propria lettera di intenti al Cio indicando Milano e Torino come possibili città sede dell’evento. La nostra Nazione punterà dunque sul capoluogo meneghino come capofila ma con diversi eventi che graviteranno anche sul Piemonte, senza escludere l’ipotesi di gare nelle Dolomiti visto quanto la Regione Veneto stia spingendo. La ...

Milano - Paura in una scuola elementare - si stacca pezzo di controsoffitto - LaPresse - : paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, in una classe elementare dell'Istituto Comprensivo Antonio Stoppani a Milano. I pannelli di una controsoffittatura hanno ceduto, colpendo alcuni bambini. ...

Borsa : Milano giù con Europa - Paura dazi : ANSA, - Milano, 23 MAR - I dazi Usa sulla Cina ed i venti di guerra commerciale spaventano le borse del Vecchio Continente tra cui anche Piazza Affari , -0,49%, che archivia la settimana in calo. I ...

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - Paura a Milano e Bergamo : psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Milano-Sanremo 2018 : Arnaud Demare fa Paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

