Partito a palazzo Biserini il restyling del piano terra

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere Partito dei cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

M5S a Palazzo Chigi? Sarebbe il primo caso al mondo di Partito digitale al governo : Le elezioni del 4 marzo ci hanno restituito un paradosso: nel Paese tra i meno digitalizzati d'Europa , l'indice Desi della Commissione Ue, basato sugli indicatori di connettività, capitale umano, ...

Elezioni : Palazzotto (LeU) - Pd? problema non è Renzi ma politiche Partito : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd ha fatto tutto da solo. La sua è una sconfitta costruita da tempo, il film delle Elezioni regionali in Sicilia ci ha già raccontato questo risultato. Il problema non è togliere Renzi, ma le politiche che il partito ha messo in campo in questi anni, difendendo i ceti forti e gli interessi economici del Paese e dimenticando di dare rappresentanza a un’ampia fetta della società civile”. ...