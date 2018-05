Partita la missione InSight della NASA diretta verso Marte | a bordo anche un po’ di Italia

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) E’la: il lancio è avvenuto puntualmente ieri alle 13:05ne, per la prima volta dalla costa occidentale degli Stati Uniti, dalla base californiana di Vandenberg. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, che per l’ora del lancio indicavano nebbia e scarsa visibilità, il razzo Atlas 5 è partito. Non appena rilasciata sull’orbita stabilita, la sonda comincerà il suo lungo viaggio, che prevede l’arrivo ail 26 novembre 2018, nella regione vulcanica chiamata Elysium Planitia.(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) – spiega l’Agenzia Spazialena – ha il compito di esplorare le profondità del pianeta rosso per capire come si sono formati i pianeti rocciosi, incluse la Terra e la sua Luna. I suoi strumenti includono un ...