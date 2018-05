Paradosso Macron | un leader amato da molti ma senza alleati nel mondo

ilsole24ore

(Di domenica 6 maggio 2018) In un periodo in cui Angela Merkel appare stanca, Theresa May disorientata e Donald Trump delirante, il presidente francese irradia energia, carisma e acume. Per fare da guida, però, bisogna che qualcuno ti segua. O, quanto meno, sia un alleato fidato. Fino a questo momentorisulta carente sotto questo aspetto...