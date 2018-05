Papa : “Vita va tutelata da concepimento a naturale tramonto” : Città del Vaticano, 6 mag. (AdnKronos) – “La vita va sempre tutelata e amata dal concepimento al suo naturale tramonto”. Papa Francesco lo ribadisce durante la recita del ‘Regina Coeli’ – la preghiera che nel periodo pasquale sostituisce il tradizionale ‘Angelus’ – rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro.“L’amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma ...

Papa : tutelare vita.Pace in Centrafrica : 12.34 "La vita va sempre tutelata e amata,dal concepimento al suo naturale tramonto". Lo ha detto il Papa, al Regina Coeli in piazza San Pietro. "Custodire gli anziani, anche se creano problemi economici e disagi, assistere i malati, accogliere sempre i nascituri", ricorda Francesco. Invita a pregare per la Repubblica Centrafricana,teatro di violenze nei giorni scorsi, per dire "no alla violenza, alla vendetta e per costruire la pace".

Papa Francesco : la vita va tutelata dal concepimento al naturale tramonto : “Questo amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza. Ecco perché siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se creano problemi economici e disagi, ma dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ...

Papa Francesco : “Molti mali potrebbero essere evitati con l’attenzione allo stile di vita” : “Siamo sempre più consapevoli del fatto che molti mali potrebbero essere evitati se ci fosse una maggiore attenzione allo stile di vita che assumiamo e alla cultura che promuoviamo. Prevenire significa avere uno sguardo lungimirante verso l’essere umano e l’ambiente in cui vive. Significa pensare a una cultura di equilibrio in cui tutti i fattori essenziali – educazione, attività fisica, dieta, tutela dell’ambiente, osservanza dei ...

Papa Francesco - appello per Alfie e Laurent : “Custodire ogni vita” : Papa Francesco, appello per Alfie e Laurent: “Custodire ogni vita” Il padre sui social: “Alfie, faremo qualsiasi cosa per te. Santità, salvi nostro figlio” Continua a leggere

Papa Francesco fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

Padova - papà dona parte del suo fegato al figlio di pochi mesi e gli salva la vita : È successo a Padova, nel Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell'Azienda ospedaliera diretto dal professor Umberto Cillo. Nell'ospedale veneto non si eseguiva un trapianto epatico da donatore vivente da 20 anni.Continua a leggere