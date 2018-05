Papa | “Vita va tutelata da concepimento a naturale tramonto”

meteoweb.eu

: Papa Francesco: tutelare vita da concepimento a naturale tramonto #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: tutelare vita da concepimento a naturale tramonto #papafrancesco - matteosalvinimi : Condivido l'appello di Papa Francesco. Forza piccolo Alfie, la vita non è mai un peso! #SaveAlfieEvans #SaveAlfie… - vaticannews_it : #Alfie è morto, una vita per un mondo più umano - Vatican News -

(Di domenica 6 maggio 2018) Città del Vaticano, 6 mag. (AdnKronos) – “La vita va sempree amata dalal suotramonto”.Francesco lo ribadisce durante la recita del ‘Regina Coeli’ – la preghiera che nel periodo pasquale sostituisce il tradizionale ‘Angelus’ – rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro.“L’amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza – sottolinea il Pontefice -. Ecco perché siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se creano problemi economici e disagi. Ecco perché ai malati, anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ecco perché, in definitiva, la vita va sempree amata dal ...