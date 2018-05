Papa | tutelare vita in ogni sua fase

Papa Francesco : tutelare vita da concepimento a naturale tramonto : "L'amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza". Lo ha detto Papa Francesco ai fedeli. "Ecco perché - ha aggiunto - siamo ...

Papa : tutelare vita.Pace in Centrafrica : 12.34 "La vita va sempre tutelata e amata,dal concepimento al suo naturale tramonto". Lo ha detto il Papa, al Regina Coeli in piazza San Pietro. "Custodire gli anziani, anche se creano problemi economici e disagi, assistere i malati, accogliere sempre i nascituri", ricorda Francesco. Invita a pregare per la Repubblica Centrafricana,teatro di violenze nei giorni scorsi, per dire "no alla violenza, alla vendetta e per costruire la pace".