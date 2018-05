Papa Francesco ai genitori | “Giocate con i vostri figli e pregate per loro”

Papa Francesco : "Preti e suore? Alcuni sono davvero noiosi..." : "E' vero: tante volte Alcuni preti, alcune suore, Alcuni laici, sono davvero noiosi! ". Papa Francesco lo esclama rispondendo alle domande dei fedeli, nella parrocchia romana del Santissimo Sacramento ...

Papa Francesco : la vita va tutelata dal concepimento al naturale tramonto : “Questo amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza. Ecco perché siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se creano problemi economici e disagi, ma dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ...

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...

Papa Francesco : la Chiesa non sia “vincolata da potere - denaro e clericalismi” : Bergoglio parla alla platea neocatecumenale, ricordando che "solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore". Il pontefice riflette anche sull'unità della Chiesa e l'importanza di fare discepoli, non proseliti.Continua a leggere

Si ammala di cancro e viene licenziata - ora chiede aiuto a Papa Francesco : Assisteva da 33 anni gli ospiti del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, poi un tumore ha fatto irruzione nella sua vita e, proprio mentre in Italia si festeggiava la Festa dei lavoratori l'1 maggio, G.B. si ritrova con in mano una...

GIANNI MORANDI / "Suonare di fronte a Papa Francesco è stata un'emozione speciale" : GIANNI MORANDI ripercorre i suoi concerti più emozionanti, dall'esibizione con Lucio Dalla al live per Papa Francesco. Fra i suoi progetti futuri, invece, c'è "L'isola di Pietro 2".(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:54:00 GMT)

Milano - licenziata dopo un tumore scrive una lettera aperta a Papa Francesco : La 53enne che ha perso il lavoro presso il Piccolo Cottolengo di Milano si è rivolta al Pontefice chiedendo un intervento per riavere l'occupazione, "che vivo...

Eletto il Gran Maestro dell'Ordine di Malta : è l'italiano Dalla Torre - favorito di Papa Francesco : Attualmente presente in 120 paesi del mondo con oltre 2.000 progetti in campo medico-sociale, l'Ordine di Malta conta oltre 120.000 tra volontari e personale medico. Il primo impegno ufficiale del ...

1° Maggio : l'augurio di Papa Francesco e il discorso di Mattarella : 12.50 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando al Quirinale la Festa del Lavoro ha detto poco fa: "Siamo orgogliosi della nostra Carta Costituzionale" perché fornisce "una costante sollecitazione a superare gli ostacoli che si frappongono a una piena affermazione del diritto al lavoro, a un buon lavoro". Secondo Mattarella la "crescita del lavoro e la sua qualità" devono essere "necessariamente centrali per ogni strategia ...

1° Maggio - Papa Francesco : “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” : “Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona“: questo il post odierno del Pontefice su Twitter. L'articolo 1° Maggio, Papa Francesco: “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” sembra essere il primo su Meteo Web.

Chiesa - domani Papa Francesco al Divino amore per apertura mese mariano : UN PENSIERO PER LA SIRIA papa Francesco pregherà in special modo per la pace nel mondo e in Siria. Dopo la preghiera, incontrerà le comunità degli Oblati Figli della Madonna del Divino amore e ...

Papa Francesco il 1 maggio al Divino Amore : Roma – Papa Francesco, alle 17 del 1 maggio visiterà a Roma il Santuario della Madonna del Divino Amore, in via del Santuario 10 (zona Castel di Leva). Ad accoglierlo ci saranno l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Sud monsignor Paolo Lojudice, il presidente degli Oblati Figli del Divino Amore monsignor Enrico Feroci, il rettore del Santuario don Luciano Chagas Costa, il parroco don John Harry ...

Paolo Borrometi incontra Papa Francesco : udienza privata con il Pontefice : ... da parte del Pontefice, che suggella la settimana di mobilitazione, dal 25 aprile al 1 maggio, per sostenere i cronisti minacciati e rimettere al centro dell agenda politica e mediatica il tema del ...