Paolo Gentiloni | Dire no a Mattarella è dire no all’Italia

«Che Tempo Che Fa» : ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Andrea Bocelli : ... Anna Tatangelo e Jocelyn , un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà.

RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA : domenica 6 maggio Ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti e Andrea Bocelli - : ... un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà. Che TEMPO Che Fa è realizzato da Rai1 in ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 6 maggio : Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Bocelli : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:41:00 GMT)

Fabio Fazio - ospite di Che tempo che fa domenica 6 maggio Paolo Gentiloni : Dopo Matteo Renzi, Fabio Fazio punta tutto su Paolo Gentiloni. Il conduttore di Che tempo che fa farà accomodare l'ex presidente del Consiglio nel suo studio domenica 6 maggio, proprio alla vigilia ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Genova - Paolo Gentiloni ospite di Limes : Al Festival di Limes, intervento del presidente del Consiglio sul ruolo del nostro paese nello “scacchiere” internazionale

Paolo Gentiloni - il sondaggio clamoroso : dalle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni - Paolo Gentiloni : 'Giorno del riscatto' : Gentiloni: "Giorno del riscatto" -"Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra liberta' contro gli orrori della dittatura. Un ...

Paolo Gentiloni alla Camera : "Uso ripetuto di armi chimiche - raid motivato" : "Non possiamo accettare che si torni all'uso e legittimazione dell'uso delle armi chimiche". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni, parlando del conflitto in Siria come "uno dei peggiori del dopoguerra", costato "200 mila morti e 10 milioni fra sfollati interni e rifugiati, questi ultimi stabiliti in Turchia, Giordania, Libano, alcuni in Europa".Gentiloni ha affermato nella sua informativa alla Camera che "il regime di Assad ha fatto ...

Guerra Siria - Paolo Gentiloni : "Attacco non partito da basi italiane" : "Con gli Stati Uniti la nostra alleanza è molto forte e particolare" ma "in questo caso abbiamo insistito e chiarito che il supporto logistico che noi forniamo tradizionalmente agli alleati e agli Usa non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni mirate a colpire la Siria". Lo dichiara il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla Siria. Quindi il premier italiano ha ribadito che le basi italiane di ...

Governo - "Avanti con Paolo Gentiloni" Salviamo Eugenio Scalfari (da se stesso) : Con il rispetto che è comunque dovuto a chi è stato un giornalista innovativo, forse sarebbe il caso di lasciare in pace Eugenio Scalfari a 94 anni suonati e di preservarlo da figure come questa, che fanno il paio colla finta intervista al Papa ed altre singolarissime uscite Segui su affaritaliani.it

Luigi DI Maio - il retroscena sul governo M5s-Pd : vuol far premier Paolo Gentiloni : Dietro l'ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd c'è una strategia che porta dritto a Paolo Gentiloni. Dalle pagine di Repubblica il grillino ha invitato i dem a 'sotterrare l'ascia di guerra', facendo ...

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...