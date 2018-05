Paolo Ferrari | se n’è andato un grande attore

romadailynews

: Mio padre considerava Paolo Ferrari uno dei più grandi attori della sua generazione... ed aveva ragione. RIP?????? - GassmanGassmann : Mio padre considerava Paolo Ferrari uno dei più grandi attori della sua generazione... ed aveva ragione. RIP?????? - RaiNews : E' morto Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Ze… - Agenzia_Ansa : E' morto a 89 anni l'attore Paolo Ferrari. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri - -

(Di domenica 6 maggio 2018), se n’èun– È morto. Aveva 89 anni, 80 dei quali passati a recitare in teatro, in televisione, al cinema. I grandi attori fanno parte della nostra vita, come parenti che incontriamo ogni giorno, o almeno la domenica. Seguivodai tempi di Rosso e Nero, quando nella trasmissione sul secondo programma della radio, condotta da Corrado, recitava in gustose e rapide scenette con Nino Manfredi e Gianni Bonagura. E poi Archie Goodwin, il detective di Nero Wolfe, che era Tino Buazzelli. E tanti altri personaggi. Riusciva a rendere credibile perfino lo spot del Dash. Da verodella tradizione italiana, entrava nei personaggi in modo naturale, senza bisogno di ricorrere al metodo Stanislavskij, conservando però, come Totò, l’abitudine di ammiccare al pubblico rassicurandolo con lo sguardo che diceva: Non vi ...