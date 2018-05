Paolo Ferrari | morto il grande attore di teatro | cinema e televisione Aveva 89 anni

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) Èa Romadilavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore.Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929,è stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, figlio della Tavanti.Una lunghissima carriera iniziata come babya meno di 10, proseguita neled in, accelerata dallo spot pubblicitario del detersivo Dash che lo rese famoso e sfociata nel ruolo di vero e proprio divo televisivo.