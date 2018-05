PAOLO FERRARI È MORTO L' amore per il teatro e il suo Archie Goodwin in Nero Wolfe

Addio a PAOLO FERRARI - aveva 89 anni : ANSA, - Roma, 6 mag - Era talmente bravo, sommesso e felpato nella sua recitazione che sembrava sempre passare per caso sulla scena. Il teatro italiano piange la scomparsa di Paolo Ferrari - avvenuta ...

Addio a PAOLO FERRARI - aveva 89 anni : Roma, 6 mag - Era talmente bravo, sommesso e felpato nella sua recitazione che sembrava sempre passare per caso sulla scena. Ma il teatro italiano ha ragione di piangere la scomparsa di Paolo Ferrari -...

Morto PAOLO FERRARI - attore - doppiatore e icona tv : Aveva 89 anni, lavorò con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Grande doppiatore , fu la voce di Humprey Bogart

È morto PAOLO Ferrari/ L'attore aveva 89 anni : il successo negli anni Sessanta con lo spot del fustino Dash : Paolo Ferrari è morto a Roma, aveva 89 anni ; addio al celebre attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con tanti registi importanti come Alessandro Blasetti e Franco Zeffirelli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:31:00 GMT)

E' morto PAOLO FERRARI - artista dai mille talenti : Paolo Ferrari è morto a Roma all'età di 89 anni: la notizia arriva domenica 6 maggio. Era nato a Bruxelles, dove il padre - console - si trovava per lavoro, il 26 febbraio 1929 e ha trascorso la sua vita sul palcoscenico.prosegui la letturaE' morto Paolo Ferrari , artista dai mille talenti pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2018 12:40.

Addio PAOLO Ferrari. Volto di un'altra Italia : E' morto Paolo Ferrari. Il grande attore e doppiatore era malato da tempo ed era ricoverato nell'ospedale di Monterotondo. Aveva 89 anni e nella sua lunghissima carriera aveva lavorato in televisione, ...

E’ morto PAOLO Ferrari : Paolo Ferrari Addio a Paolo Ferrari. Il celebre attore è morto questa mattina a Roma all’età di 89 anni. Nella sua lunga carriera, iniziata da bambino nel 1938, tanto cinema, teatro, doppiaggio, radio e televisione. Per il grande schermo recita in oltre 35 pellicole lavorando con registi come Franco Zeffirelli, Carmine Gallone, Steno, Camillo Mastrocinque, Sergio Corbucci e Pasquale Festa Campanile. Molto attivo nel doppiaggio, doppia la voce di ...