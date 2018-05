Pamela e le altre

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) Se esiste un luogo, (per chi crede che tutto non finisca con la vita)... se esiste un luogo dove si raccolgono le donne uccise da un uomo per la colpa d'essere state donne... un luogo dove la pace e la smemoratezza accudiscono quelle che sono state massacrate per aver rivendicato la propria libertà, per essersi ribellate al possesso maschile, per aver rifiutato la violenza di un compagno, per essersi opposte ad uno stupro... Se esiste un luogo simile a come ci figuriamo il Paradiso,Mastropietro, assassinata da uno spacciatore nigeriano a Macerata, salutata ieri a Roma da una folla commossa, adesso è li.Fa parte di una grande folla, donne italiane d'ogni estrazione sociale e geografica, d'ogni età, tremila solo negli ultimi 18 anni, e il flusso degli ingressi è ininterrotto, ne arriva una nuova ogni sessanta ore, e porta la sua storia di un incontro ...