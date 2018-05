: RT @pilloledivolley: ???????????? Congratulazioni ai nuovi CAMPIONI D’ITALIA di Perugia @SIRVolleyPG ???? #Superlega #cheplayoff #volleyball #palla… - akemi_dior : RT @pilloledivolley: ???????????? Congratulazioni ai nuovi CAMPIONI D’ITALIA di Perugia @SIRVolleyPG ???? #Superlega #cheplayoff #volleyball #palla… - DanieleRaponi : #Perugia Campione d’Italia 2017 - 2018 #pallavolo maschile battuto in finale #Civitanova 3-2 nella serie decisiva g… - NotizieIN : Pallavolo, Perugia campione d'Italia -

Primo scudetto per ladel volley maschile.La squadra di Lorenzo Bernardi vince 3-2 la serie finale contro Civitanova (tricolore lo scorso anno). Il duello fra umbri e marchigiani ha riguardato, in questa stagione, anche Supercoppa (lo scorso ottobre) e Coppa. Anche in quelle occasioni aveva vinto, che fa così tripletta. Nell'ultima partita,al Palaevangelisti, successo 3-0 di Zaytsev e compagni. Una curiosità: in questi playoff gli umbri hanno sempre perso in trasferta e sempre vinto in casa.(Di domenica 6 maggio 2018)