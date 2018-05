Pakistan | incidenti in 2 miniere del Belucistan | 23 morti

Pakistan : incidenti in 2 miniere del Belucistan - 18 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pakistan - incidenti in due miniere nel Belucistan : almeno 18 morti | Foto : Pakistan , incidenti in due miniere nel Belucistan : almeno 18 morti | Foto I crolli nelle gallerie sotterranee sono stati provocati da esplosioni Continua a leggere

Incidenti in due miniere in Pakistan : 18 morti : Esplosioni e crolli nelle miniere nel Belucistan, in Pakistan: almeno 18 minatori sono morti e alcuni altri sono rimasti intrappolati, secondo quanto riferisce tv Express News. Il primo incidente si è verificato a Pir Ismail, a 45 km del capoluogo Quetta: 16 minatori sono rimasti intrappolati, ed i loro corpi senza vita sono stati recuperati dai soccorritori. A Quetta un’esplosione in un impianto della Pakistan Mineral Development ...