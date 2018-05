Pakistan | esplosioni in miniera | si aggrava il bilancio delle vittime | 23 morti

meteoweb.eu

: #Pakistan, #esplosioni in due miniere: 18 #morti, cinque intrappolati - UnioneSarda : #Pakistan, #esplosioni in due miniere: 18 #morti, cinque intrappolati - UnioneSarda : #Pakistan, #esplosioni in due miniere: 18 #morti, cinque intrappolati - 1001portails_it : Pakistan, almeno 18 morti per le esplosioni in due miniere ( -

(Di domenica 6 maggio 2018) Inalmeno 23 minatori hanno perso la vita a causa diverificatesi in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Beluchistan. Un incidente è avvenuto a Marwar, dove una deflagrazione causata dal gas ha provocato il crollo di una galleria intrappolando i 24 lavoratori presenti in quel momento: 16 le. Un altro incidente si è registrato a Spin Karez, dove hanno perso la vita 7 persone (in precedenza si era parlato di 2e di 5 persone rimaste bloccate). L'articoloin: siil, 23Meteo Web.