Ferito in un attentato il ministro dell'Interno pachistano Ahsan Iqbal. Il politico aveva appena concluso un comizio nella città natale di Narowal, nel Punjab, quando un ventenne gli ha sparato. Ferito a una spalla, Ahsan Iqbal è stato trasferito in ospedale a Lahore. Non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Il premier Abbasi ha condannato l'attacco.(Di domenica 6 maggio 2018)

