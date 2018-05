PAGELLE Juventus-Bologna 3-1 | Douglas Costa devastante! Fantacalcio | i voti della

Juventus-Bologna - le PAGELLE : Douglas Costa super - male Rugani e Keita : Segna una rete, nell'economia dell'incontro, pressoché vitale. MARCHISIO 6 : Non accelera oltremisura, anche perché " forse " la benzina è poca. Dà ordine alla manovra, ma spesso e volentieri si ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le PAGELLE Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Inter-Juventus 2-3 - le PAGELLE : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

