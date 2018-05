Pagelle Cagliari-Roma | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 36^ giornata - primo

Pagelle E TABELLINO DI CAGLIARI-BOLOGNA : Pavoletti sciupa : Non sarà lui a fare la differenza nell'economia del gioco del Cagliari ma il suo lo fa. Sau 6 - L'occasione più ghiotta gli capita al quarto d'ora della ripresa, quando si inserisce coi tempi giusti ...

Cagliari-Bologna 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/13 LaPresse ...

Pagelle/ Inter Cagliari (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Spalletti VS Diego Lopez (Serie A) : Le Pagelle di Inter Cagliari (4-0): Fantacalcio, i voti della partita. I migliori e i peggiori scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)

Pagelle/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - finale) : Le PAGELLE di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Inter-Cagliari 4-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/12 LaPresse ...

Pagelle/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 33giornata - primo tempo - : Le Pagelle di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo in Serie A, 33giornata.

Pagelle/ Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:55:00 GMT)

Cagliari-Udinese 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Cagliari-Udinese 2-1, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match della 32^ giornata del campionato di Serie A, in campo due squadre reduci da un momento veramente negativo, il Cagliari e l’Udinese, in piena lotta per la salvezza. La gara si è concluso sul risultato di 2-1, importante passo in avanti verso la salvezza per i padroni di casa, sempre più in crisi i bianconeri. La squadra di Oddo passa in vantaggio dopo pochi ...

Crotone-Bologna - Napoli-Chievo e Verona-Cagliari - le Pagelle [FOTO] : 1/4 Crotone-Bologna 1-0 ...

Pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Cagliari-Lazio - le Pagelle : Luiz Felipe - che errore. Anderson con il motorino : STRAKOSHA 5,5 Pomeriggio difficile: incerto sulla prima rete, esce tardi in occasione del rigore, si riscatta parzialmente evitando il 3-1. Luiz Felipe 5 Procura il rigore, andando di netto sulla ...

Cagliari-Lazio 2-2 : ecco le Pagelle della gara in Sardegna : Pareggio con goal tra Lazio e Cagliari. All’intervallo è 1-1: sardi in vantaggio dopo 25 minuti con Pavoletti, che segna in ribattuta dopo che Han aveva colpito la traversa. La Lazio pareggia 10 minuti dopo, grazie ad una sfortunata autorete di Ceppitelli. Nel secondo tempo un rigore di Barela ed un eurogoal di Immobile fissano la partita sul 2-2. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Cagliari-Lazio 2-2: ecco le pagelle della gara in ...

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita. Hysaj e Rui volano (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:45:00 GMT)