Padova | ecco i gemelli che allevano grilli e cavallette da mangiare

(Di domenica 6 maggio 2018) IBozzaotra, Antonio e Giuseppe, 45 anni, sono allevatori di insetti commestibili a Monselice, in provincia di: in Italia la commercializzazione è vietata, si possono solo acquistare per consumo personale, ma loro guardano avanti fiduciosi. Per ora i loro clienti sono pizzerie, biscottifici, panifici e latterie in Svizzera: ”Siamo dovuti scappare in Svizzera ma abbiamo sempre creduto nell’introduzione nella nostra dieta di queste proteine alternative alla carne che hanno il vantaggio di non inquinare come gli allevamenti di bovini,” spiega Antonio. I fratelli nel 2015 hanno abbandonato un lavoro sicuro per abbracciare la professione di bachicoltori (gelsicoltori), ovvero allevatori di bachi da seta, investendo dapprima nel settore del benessere. ”Abbiamo iniziato proprio dalla crisalide dei bachi da seta, praticamente lo scarto e lo abbiamo ...