Ospedali per islamiche | neanche nei Paesi arabi

Mense Ospedaliere Regione Puglia - USB indice lo SCIOPERO per il 15 Maggio 2018 : ... dopo due anni di tira e molla di incontri, riunioni, assemblee pubbliche dove anche la "politica", tra cui anche il Presidente Emiliano, si era impegnata assistiamo ad una accelerazione su una Gara ...

Cecilia Strada lascia Emergency : “Spero in Ospedali vuoti” : Cecilia Strada lascia Emergency: “Spero in ospedali vuoti” La figlia di Gino, fondatore della Ong, su Facebook annuncia la propria uscita: “Anni importanti, difficili, entusiasmanti”. Un addio però forse legato a dissidi interni Continua a leggere

Emergency - Cecilia Strada lascia la ong : “Spero che Ospedali di guerra si svuotino” : Cecilia Strada lascia Emergency. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency“, scrive annunciando la fine del rapporto con l’organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino Strada. “Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti – scrive – è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo ...

Sanità : aggressioni in Ospedali - pioggia di adesione per sit-in Palermo : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Anche Cittadinanzaattiva Sicilia, l'Associazione diabetici Palermo e il Comitato consultivo dell'azienda Arnas Civico di Palermo saranno in piazza Politema, sabato 21 aprile, alle 15.30, per partecipare al sit-in contro la violenza nei confronti di medici e operatori s

E’ italiano il nuovo metodo per prevenire infezioni Ospedaliere : Un nuovo metodo per sanificare gli ambienti ospedalieri, combattere i batteri, consentendo maggiore sicurezza e un consistente risparmio al sistema salute. Questa l’essenza del Sistema di pulizia e sanificazione PCHS, presentato questo mattina al ministero della Salute. Secondo un rapporto dell’OMS , le ICA (infezioni Correlate all’Assistenza) provocano un prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, ...

Arresti sanità Milano : tangenti Ospedali Galeazzi e Pini/ I contatti con l'assessore per avere agevolazioni : tangenti ospedali Milano, Pini e Galeazzi: mazzette, assunzioni e regali di lusso. 4 primari e 2 imprenditori arrestati. Inchiesta prof. Confalonieri.

"Quell'anziana è morta di fame". "La Vuitton non ti piace? Non mi rompere i co.....!". Le intercettazioni delle tangenti agli Ospedali di Milano : Cesti di Natale da mille euro, borse firmate, stage per i figli: sono queste alcune delle 'utilità' percepiti da quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi, accusati di corruzione. agli arresti domiciliari sono finiti la direttrice sanitaria del Cto-Gaetano Pini, la 59enne Paola Navone, e due primari dello stesso ospedale: Carmine Cucciniello e Giorgio Maria Calori, entrambi di 61 anni. ...

Ospedali Riuniti - Mortaruolo : "Necessaria un'operazione verità. Chi accusa cosa propone?" : Basta alle mistificazioni e alle pantomime che hanno contraddistinto vecchie modalità di fare politica". Ad affermarlo è il Consigliere regionale della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo . "Sto ...

Brescia : muore a 4 anni per un'otite degenerata. Respinta da due Ospedali : Una bimba di soli quattro anni è deceduta dopo un ricovero d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. La causa del decesso della bambina sarebbe un' otite degenerata . Sulla tragedia si apre l' ipotesi ...