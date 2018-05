Occupazione femminile - la Sicilia è ultima in Europa : lavOra solo il 29 - 2% delle donne : Le ultime 4 regioni in Europa per tasso di Occupazione femminile sono in Italia con la Sicilia che si conferma fanalino di coda. Tra il 2016 e il 2017 - secondo quanto si legge nelle tabelle Eurostat ...

Fiorentina - Pioli : "Guai a rilassarsi Ora. Battiamo il Genoa o addio Europa" : Obiettivo preciso. Restare attaccati al treno di squadre che lotta per un posto in Europa. Contro il Genoa quindi, fondamentale fare risultato. "Mancano sempre meno partite, quindi diventano sempre ...

Stesso prodotto - ma qualità diverse a seconda del Paese. Ora l'Europa dice "basta" : Stessa marca, Stesso packaging, ingredienti diversi. E, quindi, qualità diversa. È il fenomeno del dual quality messo in pratica da diverse aziende di food. Ora l'Unione Europea cerca di mettere un ...

De Laurentiis contro tutti : "Var - arbitri ed Europa è Ora di cambiare le regole" : Il patron del Napoli che domani sfida i granata: 'Inter-Juve non ha alterato nulla. Noi senza benzina' Cinque giorni di silenzio quasi assoluto e poi Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto e ha ...

Il Var anche in Europa : Ora si apre uno spiraglio : ROMA - Fra Nyon e Zurigo ci sono 268 chilometri di strade e autostrade varie. Fra qualche settimana, però, la sede della Uefa di Route de Genève potrebbe essere molto più vicina a quella della Fifa , ...

Finale Europa League 2018 - Atletico Madrid-Marsiglia : data - programma - Orari e tv. Si gioca a Lione : Mercoledì 16 maggio alle ore 20.45 si giocherà la Finale dell’Europa League 2018. A Lione si assegnerà il secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita intensa e appassionante, un incontro equilibrato che regalerà sicuramente tante emozioni. Le due migliori squadre della competizione si affronteranno in 90 minuti verso la gloria, in caso di parità si giocheranno i supplementari e poi eventualmente i calci di ...

Un'altra occasione persa dall'Europa. La Comunicazione che ignOra i cittadini : Si avvertiva che la Commissione Europea stesse per perdere Un'altra occasione con la Comunicazione sul Bilancio 2021-27, che avvia un anno di negoziato. Ora ne abbiamo la certezza. Abbiamo certezza della distanza di Bruxelles dalle difficoltà di milioni e milioni di cittadini, dalla consapevolezza che l'erosione delle basi di "giustizia" del disegno europeo ne sta minando il proseguimento. Certo, in quella Comunicazione ci sono anche ...

Roma - le casse del club sorridono : ma le big d'Europa sono ancOra lontane : Tv, stadio e sponsor Dunque, stando ai numeri ricavati dal rapporto dello Sport Business Institute , ecco i ricavi delle semifinaliste europee in quanto a entrate dalle tv, stadio, introiti ...

Europa League stasera - Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia. Orari e come vedere le partite in tv. Diretta Gol su TV8 : ...Diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 Salisburgo-Marsiglia Diretta tv su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 per entrambe le sfide in contemporanea Diretta Gol Europa League su TV8 Diretta streaming ...

Europa League stasera - Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia. Orari e come vedere le partite in tv. Diretta Gol su TV8 : Tempo di semifinali di ritorno per l’Europa League di calcio: questa sera, giovedì 3 maggio, alle ore 21.05, Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia verranno giocate in contemporanea. Dopo l’1-1 dell’andata, Atletico Madrid ed Arsenal si incroceranno ancora in quella che pare essere una finale anticipata: nel primo scontro, che sembrava andare in direzione dei Gunners, i Colchoneros sono stati costretti a giocare in 10 ...

Atletico Madrid-Arsenal - su che canale vederla in tv? Programma - Orario e probabili formazioni del ritorno di Europa League : Siamo giunti al secondo atto della semifinale “nobile” dell’Europa League 2018: Atletico Madrid-Arsenal. Sarà grande spettacolo al Wanda Metropolitano di Madrid (ore 21.05) tra i Colchoneros ed i Gunners. Il punteggio dell’andata, 1-1, lascia ancora tutto aperto con le due squadre che battaglieranno per conquistare la finale che si disputerà al Parc Olympique Lyonnais di Lione il 16 maggio. I padroni di casa (che saranno ...

Salisburgo-Marsiglia - su che canale vederla in tv? Programma - Orario e probabili formazioni del ritorno di Europa League : Dopo il 2-0 subito a Marsiglia all’andata, il Salisburgo è chiamato nuovamente all’impresa: per accedere alla finale di Europa League, questa sera i campioni d’Austria dovranno ribaltare ancora una volta un passivo di due reti, per poi potersi andare a giocare il trofeo nell’ultimo atto a Lione, in Francia. La partita, come detto, avrà inizio alle 21.05 di questa sera e verrà trasmessa in tv da Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, ...

Finale Europa League 2018 : quando si gioca? Data - programma - Orari e tv : Mercoledì 16 maggio si giocherà la Finale dell’Europa League 2018. A Lione si assegnerà il secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita intensa e appassionante, un incontro equilibrato che regalerà sicuramente tante emozioni. Le due migliori squadre della competizione si affronteranno in 90 minuti verso la gloria, in caso di parità si giocheranno i supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Atletico ...

MotoGP - Gp Jerez : Il Motomondiale torna in Europa. Date - Orari e info : Il campione del mondo in carica sarà l'uomo da battere, ma non sono da sottovalutare neanche Dani Pedrosa e Cal Crutchlow . Lo spagnolo, vincitore qui lo scorso anno, non è ancora al 100% dopo la ...