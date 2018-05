Onorevoli solo «chiacchiere e tesserino»

ilgiornale

: RT @ILPOPOLODITALIA: @Libero_official Denis Verdini dovrebbe avere solo 3 categorie di persone con le quali parlare: carabinieri, avvocati… - Rota5Rota : RT @ILPOPOLODITALIA: @Libero_official Denis Verdini dovrebbe avere solo 3 categorie di persone con le quali parlare: carabinieri, avvocati… - IvanZoppi : @pdnetwork @maumartina Ma nn eravate opposizione?? Che Cazzari, volete solo una cosa nn far governare i 5s.. altrim… - marisavillani : RT @ILPOPOLODITALIA: @Libero_official Denis Verdini dovrebbe avere solo 3 categorie di persone con le quali parlare: carabinieri, avvocati… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Il volto del deputato di cui si tacerà il nome è quello di un cane bastonato. Pensieri luttuosi albergano in queste ore (giorni, settimane, mesi) di sottovuoto spinto. "Capisci? Quasi 60mila euro, ho investito! Rischio di tornare a casa a mani vuote... magari mi fanno pure fuori dal listino!".Mani vuote mica tanto. In quattro-sei mesi l'investimento per farsi eleggere sarebbe bell'e ripianato. Ma se l'ozio è padre del vizio, sarà pure cognato di un pessimismo che volge al cosmico. Oal comico, visto come vanno le cose dal 5 marzo in avanti. Tutti vincitori, tranne Renzi, e dopo 60 giorni siamo all'"ei fu (onorevole)". Ma disperare è vietato: se i grillini, dagli altri considerati gran menagrami, puntano su nuove elezioni, è motivo d'orgoglio in più, per i peones di terra, di mare e di cielo unirsi nel "no pasaràn!". Basta accontentarsi di quel che c'è, anche se può sembrare ...