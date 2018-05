Oggi è la giornata mondiale della risata | ecco perché si celebra

Oggi ultima giornata di RomeVideoGameLab a Cinecittà : Oggi domenica 6 maggio sarà la terza e ultima giornata del RomeVideoGameLab, la kermesse dedicata al mondo del videogioco che nei mitici Studios, organizzata da Istituto Luce Cinecittà. Non per questo, sarà meno ricca di appuntamenti.Vi ricordiamo:dalle ore 9.30 è aperta la Mostra Retrogaming, rassegna giocabile che ripercorre l'evoluzione dei videogiochi dagli anni '70 ad Oggi;Read more…

Video/ Venezia FOggia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Venezia Foggia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. I lagunari centrano i play off promozione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:16:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : gironi B - C (Oggi 38^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C che scendono in campo oggi domenica 6 maggio per la 38^ giornata, ultima della stagione regolare(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:04:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Prato retrocesso! Girone A (Oggi) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del Girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:28:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : al via la ripresa! Girone A (Oggi) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del Girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:38:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : tutti in campo! Girone A (Oggi) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del Girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:20:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : marcatori veterani nel girone A (Oggi) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:02:00 GMT)

Oggi è la giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani 2018 : Oggi si celebra la giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani 2018, fortemente voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica su un gesto così importante eppure spesso così sottovalutato come il lavaggio delle nostre estremità superiori.La data scelta è, ovviamente, simbolica. 5 maggio, quindi 5/5, come le dita delle Mani, ma 5 anche come i cinque momenti in cui il personale sanitario deve, per ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : lotta salvezza girone A (Oggi 38^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:42:00 GMT)

Giornata mondiale per l'igiene delle mani : Oggi 5 maggio : Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l'igiene delle mani e la Oxfam ha messo in campo tante iniziative per salvare molte vite

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il girone A (Oggi 38^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 04:00:00 GMT)

GIRO D'ITALIA 2018 - DUMOULIN VINCE LA CRONO DI GERUSALEMME/ La prima maglia rosa : "Oggi una giornata perfetta" : GIRO D'ITALIA 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom DUMOULIN sul doping(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:04:00 GMT)

Fan di Beyond Good & Evil 2 a raccolta : annunciata una diretta per la giornata di Oggi : La conferma che Beyond Good & Evil 2 fosse effettivamente realtà e che Michel Ancel stesse lavorando insieme a un team di Ubisoft su questo atteso sequel fu una delle sorprese più gradite dell'E3 dello scorso anno e un momento molto toccante in cui un Ancel, praticamente in lacrime, gioiva dopo anni in cui il progetto era rimasto sospeso in un limbo che sembrava senza via d'uscita.Ma ora che il gioco è stato confermato ed è effettivamente in ...

Video/ FOggia Spezia - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 39giornata - : Video Foggia Spezia , 2-1, highlights e gol della partita valida nella 39giornata della Serie B. Satanelli avanti con Floriano e Tonucci.