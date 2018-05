Offerta di Di Maio a Salvini E' Giorgetti il premier terzo Appoggio esterno

Governo - centrodestra riunito a Palazzo Grazioli per valutare l’ultima Offerta di Di Maio : Poco dopo le 20 è arrivato il padrone di casa, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi, dopo meno di un quarto d’ora, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dall’ex ministro Ignazio La Russa. Infine superate le 20,30 è entrato Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti. Il segretario federale della Lega è il leader più atteso al vertice del centrodestra organizzato questa domenica sera ...

L'ultima Offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Dai renziani del Pd un “No all’Offerta di Di Maio” : I renziani del partito democratico dicono “no all’offerta di Di Maio“. Senza mezzi termini, Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del

L'Offerta di Di Maio ai dem : un governo anti-Berlusconi : Il reggente Pd Maurizio Martina apre ai pentastellati, il M5s prova ad andargli dietro allontanandosi dalla Lega di Salvini e rispolverando l'antiberlusconismo come collante della coalizione. Ma sullo sfondo già si intravede l'ostacolo contro il quale si potrebbe schiantare il mandato esplorativo di Roberto Fico: il no dell'ex segretario democratico Matteo Renzi.Il presidente della Camera ha scelto il suo ufficio di Montecitorio per il primo ...

Governo - l’Offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Salvini : «Resto con Berlusconi». Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Luigi Di Maio - il retroscena-bomba : un'ora di buco e l'ultima clamorosa Offerta a Silvio Berlusconi : Alla faccia del 'male assoluto' o dell''impresentabile'. Luigi Di Maio ha provato fino all'ultimo a imbarcare Silvio Berlusconi . Un retroscena della Stampa rivela la proposta finale del leader del ...

Governo - consultazioni Casellati : Di Maio fa un'Offerta a Berlusconi [LIVE] Video : LIVE consultazioni Casellati: oggi secondo giro di incontri Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti #Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilita' di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni [Video] condotto dalla Casellati però, si è ...