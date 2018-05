Nuovo thriller per il poliziotto-scrittore MaLo

Nella tana dei lupi - un video in anteprima dal Nuovo thriller con Gerald Butler : Nella tana dei lupi – film poliziesco d’azione diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerald Butler e 50 Cents – sarà nei cinema italiani a partire dal 5 aprile. Nel film, una band di rapinatori californiani alle prese con il colpo della vita (con obiettivo la Federal Reserve Bank di Los Angeles) si scontrerà con una giustizia non convenzionale, ovvero con i Regulator, la squadra anti crimine dello sceriffo “Big Nick” ...

Il Nuovo film di Martin Freeman - da Sherlock all’inquietante thriller Ghost stories al cinema da aprile (video) : "Le cose non sono sempre ciò che sembrano" è il claim del nuovo film di Martin Freeman , iconico interprete di Watson nella serie tv Sherlock e apprezzato attore di cinema . Nei lunghi periodi che intercorrono tra la realizzazione di una stagione e l'altra di Sherlock , che ha lasciato il pubblico in attesa di una quinta stagione ("Tornare ad interpretare Watson? È più probabile vedermi suonare vecchia musica jazz" ha dichiarato Freeman ), ...

Jake Gyllenhaal sarà protagonista di un Nuovo thriller di Netflix - dal regista di Nightcrawler - : Secondo quanto riporta Variety, le riprese sono già iniziate a Los Angeles e la pellicola dovrebbe essere trasmessa sul servizio di streaming entro la fine di quest'anno. Come non si sa ancora il ...

‘Quello che non so di lei’ : il Nuovo thriller di Roman Polanski : È al cinema dal primo giorno di marzo 'Quello che non so di lei'. Stavolta Roman Polanski pesca 'D'après une histoire vraie', Romanzo di Delphine de Vigan. Una scrittrice di successo vive un momento di eclissi creativa. Il libro che le ha dato la fama trattava la vera storia della sua famiglia, da molti detrattori definito una svendita della sua intimità. La donna affonda in uno stato semi-depressivo, ma la comparsa di una fascinosa nuova amica ...