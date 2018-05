Nucleare | Le Monde | Edf avvia trattativa per 2 nuovi Epr in Gb

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – Il gruppo francese Edf e il governo britannico hannoto delle trattative per costruire duereattori nucleari Epr all’est del Regno Unito, a Sizewell, vicino a quelli previsti a Hinkley Point. A riferirlo è il quotidiano transalpino ‘Le’ che parla di un incontro a metà aprile tra il numero uno di Edf nel Regno Unito, Simone Rossi e il ministro britannico dell’Industria, Greg Clark e dei responsabili del Tesoro britannico.Sul tavolo di questo incontro il finanziamento dei dueEpr: l’obiettivo, scrive ‘Le’, sarebbe quello di non adoperare il sistema di finanziamento usato per finanziare i due Epr di Hinkley Point che alla fine dovrebbero costare ben 22,2 miliardi di euro. Uno dei progetti allo studio sarebbe quello di mettere a contribuzione i consumatori britannici attraverso la ...