Nucleare | Iran | ' Storico pentimento se gli Usa si ritireranno dall' accordo'

Iran - Rouhani 'Se Usa lasciano l accordo sul Nucleare - se ne pentiranno come mai nella storia' : WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump continua la sua linea politica sul nucleare. In un colloquio telefonico con la premier britannica Theresa May le ha ribadito 'il suo impegno a garantire che l'Iran non possieda mai armi atomiche'. Lo ha riferito la Casa ...

Iran - non rinegozieremo accordo Nucleare : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato in un intervento video che l'Iran non "rinegozierà o integrerà" l'accordo nucleare internazionale sottoscritto ...

Netanyahu e il Nucleare iraniano : una mezza verità al servizio di una menzogna : Il pezzo di teatro con cui il premier israeliano Bibi Netanyahu ha preteso di rivelare al mondo che l'accordo nucleare con l'Iran sarebbe "basato sulle menzogne" merita, nell'ordine, un plauso, una specificazione, una smentita e una critica molto dura.Il plauso va alle indubbie doti di pr di Netanyahu. Parlando in inglese, agitando un'asticella di fronte a grottescamente grandi slides in PowerPoint, e assicurando di avere documenti, file video, ...

Nucleare Iran - Usa : "Documenti Israele autentici. Teheran ha mentito" - : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo contro l'accordo costruito "su bugie". Ue e Gb difendono intesa. Aiea: "Nessuna indicazione credibile di attività". Netanyahu ieri ha parlato di prove che ...

Iran : Aiea - no indizi sviluppo bomba Nucleare dopo 2009

Nucleare : Iran; Casa Bianca - esaminiamo informazioni Israele : E sono in linea con quanto gli Stati Uniti sanno da tempo: l'Iran ha un programma Nucleare clandestino che ha cercato di nascondere al mondo e alla sua gente''. , ANSA, .

