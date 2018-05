Nucleare Iran | Rouhani avvisa Trump “Se gli Usa lasciano l’accordo se ne pentiranno” | la

Iran - Rohani : «Usa fuori dall'accordo sul Nucleare? Se ne pentiranno» : Gli Stati Uniti d'America dovranno fare i conti con uno «storico pentimento» se se ritireranno dall'accordo sul nucleare in Iran firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Si è espresso in questi ...

IRAN - ROUHANI : “USA LASCIANO ACCORDO Nucleare? SE NE PENTIRANNO”/ Missione britannica per convincere Trump : IRAN, Hassan ROUHANI: “Se USA LASCIANO ACCORDO nucleare se ne pentIRANno”. La minaccia del presidente IRANiano rivolta a Donald Trump e alla sua volonta di togliersi dal patto del 2015(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:31:00 GMT)

Rohani avverte : gli Usa si pentiranno se escono da accordo Nucleare - : Attesa per il 12 maggio la decisione di Donald Trump sul "Piano d'azione congiunto globale" sull'energia nucleare di Teheran. Il presidente iraniano annuncia di "avere in programma piani per far ...

"Usa contro accordo Nucleare? Si pentiranno della decisione" : Gli Stati Uniti 'rimpiangeranno' la scelta di stracciare l'accordo raggiunto nel 2015 con l'Iran sul nucleare. Ne è certo il presidente Hassan Rouhani, che in un discorso trasmesso dalla televisione ...

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

Rohani : 'Storico pentimento se gli Usa si ritirano dall'accordo sul Nucleare' : Gli Usa affronteranno uno "storico pentimento" se se ritireranno dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, riferisce al ...

Iran : Usa via da Nucleare? Si pentiranno : 10.46 "Se gli Usa uscIranno dall'accordo sul nucleare, vedrete che si pentIranno come mai". Lo ha detto il presidente Iraniano Rohani in un discorso da Sabzevar, trasmesso dalla tv pubblica. "C'è un solo Stato, un piccolo Paese e un regime che sostengono che l'accordo con Teheran è stato un errore. Sono gli Usa, l'Arabia e Israele", ha spiegato, ribadendo che "Teheran non terrà colloqui con nessuno sui suoi meccanismi di difesa: non sono ...

Nucleare - Iran : 'Storico pentimento se gli Usa si ritireranno dall'accordo' : Gli Stati Uniti affronteranno uno "storico pentimento" se si ritireranno dall'accordo sul Nucleare firmato nel 2015 tra l'Iran e l'Occidente. E' quanto ha dichiarato il presidente del Paese ...

Iran - Rouhani 'Se Usa lasciano l accordo sul Nucleare - se ne pentiranno come mai nella storia' : WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump continua la sua linea politica sul nucleare. In un colloquio telefonico con la premier britannica Theresa May le ha ribadito 'il suo impegno a garantire che l'Iran non possieda mai armi atomiche'. Lo ha riferito la Casa ...

Nucleare - l'Iran contro Trump. E adesso l'Onu teme la guerra : Il conto alla rovescia verso il 12 maggio rende sempre più nervosi i protagonisti del braccio di ferro sul Nucleare iraniano. Gli europei, con Macron in testa, si sforzano disperatamente di salvare l'...

Iran - non rinegozieremo accordo Nucleare : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato in un intervento video che l'Iran non "rinegozierà o integrerà" l'accordo nucleare internazionale sottoscritto ...

Iran : 'Non rinegozieremo o integreremo l'accordo Nucleare' - : Il ministro degli Esteri Iraniano: programma missilistico di Teheran non può essere oggetto di negoziato internazionale. L'annuncio arriva dopo che nei giorni scorsi gli Usa hanno minacciato di ...

Iran - Antonio Guterres : “Sarà guerra se Trump si toglie dall’accordo Nucleare”/ Le accuse del presidente Usa : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:03:00 GMT)

Iran il monito di Guterres 'Rischio di guerra se Trump si ritira dall accordo sul Nucleare' : L'Iran si impegnò a ridurre drasticamente il numero delle macchine usate per arricchire l'uranio in cambio della riduzione delle sanzioni che per anni hanno bloccato l'economia del Paese. L'Agenzia ...