Nord Corea | da Usa ostacoli a distensione con Sud

Corea del Nord : 'Dagli Usa ostacoli alla distensione col Sud' : La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di rovinare la nascente distensione con il Sud dopo l'incontro tra i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in. Pyongyang definisce infatti "fuorvianti" le ...

Colloquio Trump-May su Iran - Corea Nord : 01.51 "Il presidente ha messo in evidenza il suo obiettivo di una Corea del Nord denuclearizzata e il suo impegno per assicurare che l'Iran non abbia mai armi nucleari". Così la Casa Bianca a proposito del Colloquio di Trump con il primo ministro inglese May, con la quale ha parlato dell'atteso incontro con il leader Nord Coreano Kim Jong Un, dell'Iran e di scambi commerciali.

Corea del Nord/ Kim cambia fuso orario : ed è boom di turisti nei "luoghi" della tregua : La Corea del Nord cambia fuso orario, adeguandosi a quello della Corea del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:10:00 GMT)

COREA DEL Nord/ Cambia fuso orario e Kim guarda alle riforme economiche del Vietnam : La COREA del NORD Cambia fuso orario, adeguandosi a quello della COREA del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello Vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:19:00 GMT)

La Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud : Il 5 maggio la Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud, UTC+9: gli orologi del paese sono stati spostati in avanti di mezz’ora, cioè a sette ore avanti rispetto all’ora legale italiana. È una delle The post La Corea del Nord è passata al fuso orario della Corea del Sud appeared first on Il Post.

La Corea del Nord sposta le lancette in avanti - si allinea alla Corea del Sud : La Corea del Nord si è allineata all’ora della Corea del Sud nel quadro del processo di distensione fra i due paesi avviato durante le Olimpiadi: le lancette sono state spostate avanti di 30 minuti. La decisione è stata approvata dall’Assemblea suprema del popolo, ha reso noto l’agenzia ufficiale KCNA: “Il cambiamento di ora è il primo passo concreto preso dopo il terzo storico summit fra Nord e Sud per accelerare il ...

Corea del Nord - media : Trump incontrerà Kim a giugno a Singapore : L'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un dovrebbe tenersi a Singapore a metà giugno. Lo riportano alcuni media internazionali. La decisione dovrebbe ...

Corea Nord si allinea a fuso orario Sud : 21.23 Come promesso la Corea del Nord ha uniformato il fuso orario con quello del Sud, portando lo scarto dal meridiano di Greenwich da 8 ore e mezza a 9. Il cambio segue lo storico vertice del 27 aprile tra i due leader Moon Jae-in e Kim Jong-un, per accelerare il processo di riappacificazione. Le autorità di Pyongyang hanno chiesto anche rotte aeree che colleghino le due Coree.

Imminente il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti in Corea del Nord : foto 2, è un pastore missionario arrestato per proselitismo nell'ottobre del 2015; Kim Sang-duk e Kim Hak-song sono professori di Scienza e tecnologia all'università di Pyongyang , arrestati l'anno ...

I tre detenuti Usa in Nordcorea verso la liberazione : E' un ex professore dell'Università di Scienza e Tecnologia di Yanbian, in Cina, vicino al confine con la Corea del Nord. E' un esperto di contabilità ed è descritto da uina fonte come un uomo "...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Corea Nord : Trump evoca imminente rilascio 3 americani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

NordCorea - dipartimento Stato Usa denuncia situazione diritti umani : Il dipartimento di Stato Usa ha condannato la situazione dei diritti umani in Corea del Nord, definendo il regime di Pyongyang "uno dei governi più repressivi e abusivi del mondo", pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump ha lodato il leader Kim Jong-un come "rispettabile". "Restiamo gravemente preoccupati e profondamente turbati da questi abusi. Faremo pressioni ...

Corea del Nord - Trump evoca imminente rilascio 3 americani : Potrebbe essere vicino il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti dalla Corea del Nord. "Come tutti sanno, la passata amministrazione ha chiesto a lungo il rilascio di tre ostaggi da un campo di ...