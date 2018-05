Non riesce a far smettere di piangere la figlia di 3 mesi | papà la uccide

MotoGP : Valentino Rossi - che succede? Yamaha in crisi - il Dottore Non riesce a guidare come vorrebbe. Serve un miracolo per la gara : “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il bilanciamento della moto, ma la mattina vado un po’ meglio, abbastanza bene, nel senso che sono più vicino ai migliori. Però al pomeriggio, quando si alzano le temperature, vado in crisi con le gomme e sono un po’ in difficoltà sia davanti che dietro, quindi tutto diventa più difficile”. Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il decimo ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui Non si riesce a formare il governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Elezioni locali - il Labour Non riesce a fare breccia a Londra - e May sorride - : Matthew Mokhefi-Ashton , esperto di politica alla Nottingham Trent University, ha dichiarato che "i risultati sottolineano l'incapacità dei laburisti di gestire le aspettative in vista delle Elezioni ...

Governo : Renzi - se ci riesce Di Maio governi - ma Non con voti Pd - 2 - : Nel caso dei cinque stelle secondo me va bene addirittura fare il confronto in streaming e mi sembra anche una idea carina. Però l'idea di tradire il mandato dei cittadini, degli elettori, e fare un ...

Non riesce il miracolo in Laguna : Coppa a Venezia - argento alla Sidigas : Renato Spiniello La Fiba Europe Cup va a Venezia, alla Sidigas non riesce il miracolo di ribaltare il parziale di -8 dell'andata in Laguna, ma esce comunque a testa alta e con uno storico argento ...

Armenia - il Parlamento Non riesce a eleggere nuovo Premier nonostante un unico candidato - : All'inizio di aprile è scoppiata una crisi politica in Armenia, dopo che l'ex presidente Serzh Sargsyan era stato nominato primo ministro. L'atto è stato in gran parte considerato come un modo per ...

Non riesce a gestire l’alunno di 5 anni - maestra gli tappa la bocca gli getta via il pranzo : La supplente non riusciva a gestire i piccolo così gli ha tappato la bocca facendolo rimanere a diguno per l'intera giornata.Non riusciva a gestire quel bimbo di appena 5 anni in classe a scuola così la maestra supplente ha deciso di prendere delle contromisure davvero assurde: ha tappato la bocca del bimbo con del nastro adesivo e infine gli ha gettato via il pranzo facendolo rimanere digiuno per tutta la giornata. È quanto accaduto in una ...

La missione Non riesce. Cerimonie e un “rapporto speciale” - ma Macron e Trump sull’Iran restano divisi : Per Donald Trump, l'accordo sul nucleare iraniano resta "un disastro". Il presidente Usa lo ha detto chiaramente accogliendo alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron, al secondo giorno della sua missione americana. Una missione tra i cui obiettivi c'era, appunto, quello di convincere Washington a non abbandonare l'intesa firmata nel luglio 2015 con Teheran. Almeno per ora, la strategia dell'amicizia non sembra aver premiato il ...

“Pervertito”. Stefano De Martino non si dà pace. L’ex marito di Belen ha un problema enorme con le donne che ormai Non riesce più a gestire. La sua confessione sconvolge : Ora Belen è felicemente fidanzata con Andrea Iannone mentre Stefano è ancora single. La scorsa estate gli è stato attribuito un flirt con l’esperta di tendenze Gilda Ambrosio, sembrava che tra i due ci fosse qualcosa anche prima che lui partisse per l’Honduras eppure Stefano ha continuato a dichiararsi single. Le indiscrezioni dicevano che Stefano e Gilda fossero in contatto continuo mentre lui era impegnato come inviato de L’Isola dei famosi e ...

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso Non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

Conegliano - parto d’urgenza all’ottavo mese : neonata Non riesce a respirare e muore : Tragedia all'ospedale di Conegliano dove una neonata è morta per insufficienza cardiaca e respiratoria dopo che la madre, all'ottavo mese di gravidanza, è stata sottoposta ad un parto d'urgenza. Avviata una verifica per fare chiarezza sull'accaduto.Continua a leggere

Pornhub Non riesce a sconfiggere i deepfake - i finti video porno con i vip : (Foto: MANJUNATH KIRAN / Stringer / Getty Images) La teoria c’era. È la pratica che sembra aver fallito. Pornhub, insieme ad un codazzo di altri servizi, Twitter compreso, a febbraio aveva annunciato guerra ai video “deepfake“. Si tratta di prodotti realizzati con l’Intelligenza Artificiale, che prendono il nome dallo stesso algoritmo utilizzato, che pesca in archivi di video – si allena con immagini da YouTube e Google, ...

Non riesce più a leggere i messaggi sul cellulare : 19enne scopre che ha un tumore inoperabile : Non riesce più a leggere i messaggi sul cellulare: 19enne scopre che ha un tumore inoperabile La 19enne inglese Charlotte Taylor è stata travolta da una devastante notizia: glioblastoma al quarto stadio, un cancro attualmente inoperabile. La sua famiglia però non si dà per vinta. “Abbiamo inviato i risultati dei suoi test in tutti gli […]

