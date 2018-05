Niger | un cavalcavia non basta a colmare l’abisso

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) “Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi”. Suona così l’estratto della nota parabola di Lazzaro nel Vangelo di Luca. Lui, mendicante alla porta del ricco senza nome e ignaro della sua presenza. Banchettando con gli amici, rivestito di bisso e del colore porpora della vergogna. Tra noi e voicontinua a scavarsi ogni giorno un po’ di più. Tra le piaghe di Lazzaro e i cani, unici rimasti a lambire le ferite dell’inganno ormai perpetrato. Tra chi può viaggiare, nutrirsi , curarsi, studiare, comunicare col mondo, avere un lavoro dignitoso, veder crescere i propri figli e chi non può farlo. L’abissso si scava tra i continenti e nei Paesi stessi. Per passarlo non basteranno neppure i. Il terzo del genere, appena inaugurato a Niamey, è stato concepito ...