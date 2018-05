Netgear Nighthawk XR500 PRO gaming router - recensione : Netgear è indubbiamente uno dei produttori leader nel settore delle infrastrutture di rete e nel settore home/office dei modem, router e switch. Il router è un dispositivo ormai indispensabile in ogni casa, e se fino a qualche anno fa un modello entry level poteva svolgere abbastanza discretamente il suo compito, adesso la situazione è decisamente cambiata con case e uffici che contano a volte parecchi device collegati in rete contemporaneamente ...

Evento Netgear Nighthawk pro gaming : priorità ai gamer! : Si è svolto qualche giorno fa – 12 Aprile 2018, Milano – l’Evento Netgear Nighthawk Pro gaming nato con lo scopo di presentare la prima nuovissima serie di prodotti Netgear progettati appositamente per il gaming. Protagonista assoluto dell’Evento è stato il Netgear Nighthawk Pro gaming XR500 che abbiamo già avuto modo di testare e recensire per voi. Ma riassumiamo brevemente quello che è stato detto: Evento Netgear L’Evento Netgear si è svolto ...

Netgear Nighthawk XR500 è un router con un software pensato per i giocatori : Il protocollo 802.11ac WiFi , invece, utilizza la tecnologia MIMO Multi-User , MU-MIMO, per lo streaming simultaneo Quad-Stream e di 160MHz per velocità maggiori. Netgear Nighthawk XR500 si avvale di ...

Recensione Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 : I videogiocatori, che siano questi su PC o Console, oltre che dalla passione videoludica sono accomunati da un requisito ormai fondamentale e per nulla scontato: una buona connessione alla rete. Per godere di un’esperienza di gioco online al top, oltre che avere un collegamento alla rete veloce, è necessario che anche i mezzi che veicolano la rete siano di alta qualità. A chi gioca online connettendosi alla propria rete WiFi di casa, ...

Nighthawk M1 - il router mobile che va a braccetto con Netgear Arlo - : Per chi ama viaggiare nel tempo libero, per chi ha un camper o una seconda casa: streaming, download e trasferimento file anche in mobilità grazie al nuovo mobile router di Netgear Netgear presenta Nighthawk M1, il dispositivo da viaggio ideale che combina la praticità di un ...

Netgear Nighthawk X6S AC3000 Wi-Fi Range Extender - recensione : Quella della copertura Wi-Fi è una tematica che interessa i proprietari di abitazioni di una certa dimensione in cui il router principale non riesce a coprire l'intero appartamento con la connessione wireless standard. Negli ultimi anni si sono andate via via evolvendo soluzioni pensate per estendere il Range della rete wireless utilizzando dispositivi in grado di catturare il segnale e riamplificarlo per coprire le zone poco o nulla servite dal ...