Nessun accordo nel centrodestra | restano distanze Berlusconi-Salvini

Saipem - Cao : Nessun importo indicato per accordo con Sonatrach : Teleborsa, - Saipem non ha indicato alcuna cifra per l'accordo con Sonatrach ed il range citato dall'AD della società, Stefano Cao , nel corso dell'assemblea ed in risposta alla domanda di un socio, ...

Saipem - Cao : "Nessun importo indicato per accordo con Sonatrach" : Saipem non ha indicato alcuna cifra per l'accordo con Sonatrach ed il range citato dall'AD della società, Stefano Cao , nel corso dell'assemblea ed in risposta alla domanda di un socio, intendeva solo ...

L’Unione Europea : Nessuna prova che l’Iran ha violato l’accordo : La responsabile della diplomazia Ue parla delle accuse di Netanyahu, che non metterebbero “in discussione” il rispetto dell’accordo del 2015

Nessuno - o quasi - è d'accordo con quello che Michele Serra ha scritto sui bulli : L'Amaca - la rubrica che tiene su Repubblica - che Michele Serra ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni ha ...

Nessuno (o quasi) è d'accordo con quello che Michele Serra ha scritto sui bulli : L'Amaca - la rubrica che tiene su Repubblica - che Michele Serra ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni ha sollevato un vespaio di reazioni che ha coinvolto firme sulla carta stampata e lettori sui social. A scatenare la polemica - e forse l'intento era proprio questo - è una frase: Il livello di ...

Cosa ha scritto Michele Serra sui bulli a scuola e perché Nessuno è d'accordo : L'Amaca - la rubrica che tiene su Repubblica - che Michele Serra ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni ha sollevato un vespaio di reazioni che ha coinvolto firme sulla carta stampata e lettori sui social. A scatenare la polemica - e forse l'intento era proprio questo - è una frase: Il livello di ...

Berlusconi : Nessun accordo possibile con M5S - sono un pericolo : "Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare". Così Silvio Berlusconi parlando a Larino, in provincia di Campobasso. "Nella formazione del governo ho cercato di dare seguito ...

Euroallumina : si cambia. Nessuna centrale al carbone. Accordo con Enel : Su questa variante si dovrà pronunciare il Ministero dell'Ambiente che stamane si è confrontato sull'iter procedimentale con i tecnici dell'assessorato della Difesa dell'Ambiente guidati dalla ...

Nestlé e dettaglianti europei - ancora Nessun accordo su prezzi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Palermo - trattativa Stato-Mafia parla Mancino : 'Nessun accordo - ho detto la verità' : La sentenza è attesa per la fine di questa settimana. Oggi però, nel corso dell'ultima udienza, ha preso la parola l'ex ministro Nicola Mancino. Si è rivolto alla corte d'assise di Palermo che dovrà ...

Il Big della Lega : 'Nessun accordo - si torna alle urne' Video : L'ex governatore della Regione Lombardia è certo, non ci sara' nessun governo 5 Stelle-Lega, anzi si tornera' presto alle urne. #maroni, intervistato dal quotidiano la Repubblica, è sicuro che i due leader di partito faranno saltare ogni tipo d'accordo e addirittura a Ottobre si tornera' alle urne. Maroni sul governo Lega - 5 Stelle Se io stessi nei panni di #Di maio o #salvini non avrei dubbi, una data c'è gia' ed è il 26 Maggio 2019 quando si ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la bomba di Maroni : 'Nessun accordo - si vota a ottobre e poi...'. Scenario clamoroso : 'Non ci sarà alcun accordo. Si tornerà alle urne con regole fatte per M5S e Lega '. Intervistato da Repubblica, l'ex governatore leghista della Lombardia Roberto Maroni legge le carte a Matteo Salvini ...

Cuperlo 'Al momento Nessuna chance di accordo con i 5Stelle'. Richetti 'Appelli al vuoto' : Il Pd d'altronde è in fermento, sempre stamattina a Roma è in corso un'altra iniziativa politica, quella di Matteo Richetti che lancia la corrente 'Harambee'. Per Richetti, quello di Di Maio è 'un ...

L’Italia chiude la partita dei migranti con Israele : «Non c’è Nessun accordo» : Smentite le voci che il nostro Paese avrebbe accolto una quota dei migranti. Ipotizzati solo pochi ricongiungimenti familiari di cittadini eritrei