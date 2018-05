Nel napoletano sono apparsi due fantocci di Salvini a testa in giù

Fantocci anti-Salvini appesi Nel napoletano - il segretario : vigliacchi : Fantocci anti-Salvini appesi nel Napoletano, il segretario: vigliacchi I manichini sono stati esposti a Quarto, dove tra poco più di un mese si vota per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. A denunciare l'episodio il candidato a primo cittadino del centrodestra, Massimo Carandente ...

Fantocci 'anti Salvini' con svastica Nel napoletano : Due Fantocci con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica, sono stati trovati oggi, appesi a testa in giù, a Quarto (Napoli), in piazzale Europa e in piazza Santa Maria, a qualche metro dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. Nella cittadina dell'area flegrea, tra poco più di un mese, si andrà al voto per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.A segnalare la ...

Tragedia Nel napoletano - disabile uccide la madre e si barrica in casa : bloccato dopo il blitz dei carabinieri : Pasquale De Falco è laureato in economia anche se non ha mai esercitato. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero . A coordinare le operazioni è stato il comandante della compagnia di ...

Choc Nel napoletano Uccide la madre e si barrica in casa Trattativa con i carabinieri : di Cristina Liguori È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il ...

Tragedia Nel napoletano : disabile uccide la madre con un colpo di fucile - poi si barrica in casa e spara dal balcone : Prima ha ucciso la madre con un colpo di fucile poi si è barricato in casa, sparando diversi colpi dal balcone. L’omicida è Pasquale De Falco, 37 anni, disabile con problemi psichici. La Tragedia si è consumata a Qualiano, paese del Napoletano dove adesso si sta cercando di evitare il peggio. ...

