Nel mondo 2 | 3 miliardi di videogiocatori | boom ' mobile'

Concerto del Musi'trio in occasione dell'anteprima di Santa Barbara Nel Mondo : ... organizzato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rieti, dall'Associazione Santa Barbara nel Mondo, dall'Associazione Nazionale VVF sezione di Rieti e dalla società M.H.R., a cura del Musi' ...

Paradosso Macron : un leader amato da molti ma senza alleati Nel mondo : In un periodo in cui Angela Merkel appare stanca, Theresa May disorientata e Donald Trump delirante, il presidente francese irradia energia, carisma e acume. Per fare da guida, però, bisogna che qualcuno ti segua. O, quanto meno, sia un alleato fidato. Fino a questo momento Macron risulta carente sotto questo aspetto...

Allarme Oms : "Nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata" : Oltre il 90% della popolazione mondiale, nove persone su 10, respira aria inquinata. E' l'Allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): l'inquinamento è responsabile...

Box Office : Infinity War supera i 14 milioni di euro in Italia e il miliardo di dollari Nel mondo : In soli undici giorni, Avengers: Infinity War è riuscito a superare il miliardo di dollari in tutto il mondo, battendo il precedente primato di Star WarS: Il Risveglio della Forza.

Maltempo - allerta Nel Cuneese : scuole chiuse a Mondovì : scuole chiuse domani a Mondovì per l’allerta Maltempo. Lo ha deciso in via precauzionale l’amministrazione comunale, dopo che l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiornato il bollettino meteo, che prevede ancora pioggia, con un peggioramento delle condizioni, nelle prossime 36 ore, e un livello 2 di criticità. A preoccupare sono soprattutto i corsi d’acqua. L'articolo Maltempo, allerta nel ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : tutti fuori gli azzurri Nelle qualificazioni maschili : Sarà senza sussulti patriottici la finale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Kecskemet, in Ungheria, i quattro azzurri impegnati oggi, ovvero Daniele Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Matteo Cicinelli e Riccardo De Luca, sono stati tutti eliminati nelle qualificazioni. I quattro italiani sono stati equamente distribuiti nei primi due dei tre gruppi di qualificazione, ma per loro il disco rosso è giunto ...

Cibus 2018 : con CIS un viaggio dei sensi Nel mondo del sale : Un vecchio magazzino del sale che si affaccia sulle saline della Camargue, la prua di una barca da pesca in legno, che trasporta grandi sacchi di iuta con sali di diverse granulometrie, un plastico molto dettagliato e realistico dello stabilimento di Porto Viro, per conoscere da vicino tutta la filiera del sale. In occasione dei 50 anni dalla nascita dell’azienda, Compagnia Italiana Sali accoglierà i visitatori della diciannovesima edizione di ...

Arcade è una misteriosa startup che porterà Google Nel mondo dei videogiochi? : Prima ne abbiamo parlato come rivale diretto di Sony, Microsoft e Nintendo e poi successivamente come al lavoro su una console basata su un servizio in streaming denominato Yeti. Due voci molto interessanti riguardanti l'interesse nei confronti del mondo dei videogiochi da parte di Google, voci che ora si arricchiscono di un altro rumor altrettanto curioso.Secondo delle fonti di Bloomberg, Google starebbe costruendo in gran segreto una startup ...

Come i Ferrero Rocher sono diventati un simbolo Nelle famiglie di immigrati di tutto il mondo : Da decenni sono un dono tradizionale perché economici ma in qualche modo percepiti Come di lusso, ha raccontato una giornalista di origini iraniane The post Come i Ferrero Rocher sono diventati un simbolo nelle famiglie di immigrati di tutto il mondo appeared first on Il Post.

'Terrapiattisti' - ultimo scoop : Nel mondo porte come in Pac-Man : Questa particolarissima convinzione pseudo-scientifica raccoglie centinaia di sostenitori in tutto il mondo , e l'ultima, singolare teoria delle 'porte Pac-Man' è stata presentata in Inghilterra, al ...

Coppa del Mondo di spada : 12 azzurre a Dubai Nel fine settimana : La Coppa del Mondo di spada femminile fa tappa a Dubai nel fine settimana. La capitale di uno degli Emirati Arabi Uniti ospita, da venerdì 4 a domenica 6 maggio, il settimo appuntamento stagionale a cui ...

Archeologia - tour Nelle viscere di Ercolano. Dentro il teatro augusteo - l’unico al mondo ancora affrescato : Scoperto nel 1710 da un contadino al servizio del Duca d’Elbeuf, il teatro di Ercolano è uno dei posti più suggestivi degli scavi ai piedi del Vesuvio. Nel 79, durante l’eruzione dei Vesuvio, venne ricoperto da uno strato di ceneri, lapilli e fango che, solidificandosi produsse un grosso strato di tufo. Ed è ancora così che, per lo più, si presenta il teatro costruito durante la prima fase dell’età augustea: sepolto sotto una ...

Il mondo si arma - Nel 2017 nuovo record delle spese militari : Nel 2017 hanno rappresentato il 2,2 per cento del Prodotto interno lordo dell'intero pianeta, qualcosa come 230 dollari a testa. Dopo aver segnato per un certo tempo il passo , così, almeno, tra il ...