‘Ndrangheta | Cassazione conferma 12 anni per ex sindaco di Siderno Alessandro Figliomeni

‘Ndrangheta - omicidio Congiusta senza colpevoli : Cassazione annulla l’ergastolo al boss Tommaso Costa : Per lo Stato italiano non c’è un responsabile dell’omicidio di Gianluca Congiusta, il giovane imprenditore di Siderno ucciso il 25 maggio 2005 per essersi intromesso nel tentativo di estorsione ai danni del suocero. Per la seconda volta la Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo rimediata in secondo grado dal boss Tommaso Costa, il principale imputato del processo nato dall’inchiesta “Lettera morta” del 2007 coordinata dal sostituto ...