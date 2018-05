NASA | SpaceX usa una tecnologia missilistica che mette a rischio vite

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) Secondo consulenti della, la società spaziale di Elon Musk,, utilizza unapotenziata che potrebbere adelle: lo riporta il Washington Post. Per rendere il razzo Falcon 9 ancora più potente, Elon Musk e il suo team hanno pensato di mantenere il propellente a temperature molto fredde per ridurne il volume in modo che i serbatoi ne possano contenere di più: è proprio questa caratteristica a generare timori in alcuni membri del Congresso e consiglieri di sicurezza per la, secondo cui questo approccio presenta rischi maggiori. A temperature estreme il propellente dovrebbe essere caricato poco prima del decollo, mentre gli astronauti sono a bordo: basterebbe una scintilla durante le operazioni (“load-and-go”) per dare vita a un’esplosione. Un gruppo di lavoro dell’Agenzia Spaziale statunitense ha definito ...