Nasa | missione Marte | lanciata con successo la sonda inSight

Marte - sonda InSight partita/ Video - Nasa e la sua missione : svelare il cuore del pianeta rosso : Marte, sonda InSight partita Video, Nasa e la sua missione: svelare il cuore del pianeta rosso. E' iniziata la nuova missione sul territorio marziano per carpirne i segreti(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:35:00 GMT)

Spazio : lanciata la nuova missione della Nasa su Marte : E’ stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. Si chiama InSight e porterà sul pianeta rosso un rover destinato a studiarne la geologia, ad ascoltarne i terremoti e a catturare informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi. Il suo arrivo su Marte e’ previsto per il 28 novembre. L'articolo Spazio: lanciata la nuova missione della Nasa su Marte ...

Al via la missione InSight della Nasa : svelerà i segreti del “cuore” di Marte - oggi il lancio : Parte oggi dalla California una nuova missione della NASA per esplorare il sottosuolo di Marte. La navetta spaziale del progetto Mars InSight visiterà uno dei posti più “noiosi” dell’intero pianeta rosso: atterrerà nell’Elysium Planitia, una pianura senza montagne e senza rocce, tanto che alla NASA lo hanno descritto come il Kansas ma senza il mais. Il razzo con a bordo il cruiser sarà lanciato alle 04:05 di mattina in ...

La missione InSight della Nasa : pronta a volare su Marte - domani il lancio : pronta a partire la missione InSight della NASA diretta verso Marte: il lancio è in programma domani 5 maggio in una finestra di due ore che si aprirà alle 13:05 ora italiana, e avverrà per la prima volta dalla costa ovest degli Stati Uniti, nella base militare Vandenberg della California. Il meteo è ancora un’incognita: domani è prevista nebbia e scarsa visibilità, e c’è l’80% di probabilità che il razzo Atlas 5 che trasporta ...

InSight su Marte : missione Nasa per studiare il cuore : Il 5 maggio partirà la missione della Nasa, chiamata InSight, che studierà il cuore di Marte. La sonda arriverà sul pianeta rosso dopo 6 mesi.

Eutelsat : al via la trasmissione dei canali TV della Nasa in HD e Ultra HD via satellite : Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali Nasa in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attra...

Lo sguardo di InSight nel passato di Marte : la missione Nasa ai nastri di partenza : È ai nastri di partenza e tra poco più di un mese si aprirà la finestra di lancio che la porterà a spiccare il volo verso Marte e i segreti che si celano sotto la sua crosta. Stiamo parlando di InSight, la prossima missione targata NASA con destinazione Pianeta Rosso, che potrebbe partire già dal 5 maggio. InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) fa parte del NASA Discovery Program ed è stata ideata ...

Spazio : la Nasa invita il pubblico ad andare a bordo della sua prima missione per “toccare” il sole : La NASA sta invitando le persone di tutte il mondo ad inviare i loro nomi online per essere posizionati su un microchip a bordo della storica missione Parker Solar Probe, il cui lancio è previsto nell’estate 2018. La missione viaggerà attraverso l’atmosfera del sole, affrontando il violento calore e le condizioni di radiazione e il vostro nome accompagnerà il viaggio. Le iscrizioni saranno accettate fino al 27 aprile. Per saperne di più, ...

Spazio : la Nasa progetta una nuova missione - Azure studierà magnetosfera e aurore : La NASA ha in programma una nuova missione incentrata sulle aurore: Azure (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment) studierà la magnetosfera, lo scudo protettivo della Terra contro il vento solare, e il ruolo delle aurore nella quantità totale di energia in ingresso e in uscita dalla Terra. Le aurore sono il prodotto di una violenta collisione con l’atmosfera e il campo magnetico delle particelle cariche provenienti dal vento solare: ...