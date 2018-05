Napolimania | Napoli | un finale tra contestazione ed un grande pericolo

Napolimania : lo scudetto è andato - ma lo sconfitto è De Laurentiis : Quelli da innalzare per far crescere la mentalità vincente, per trattenere Sarri, per non far vivere più soltanto d'illusione una tifoseria ammirata in tutto il mondo per un calore raramente ...

Napolimania : Sarri - ora dimostra di saper esser gestore! : Anche perché, se si vuol superare la Juventus bisogna crescere anche dal punto di vista societario e dopo anni di politica attiva ma poco 'sportiva' sembra che De Laurentiis voglia calarsi in modo ...

Napolimania : Insigne non è Messi - ma l'Italia non può far a meno di lui : Al momento, ci sono forse una dozzina di calciatori al mondo che possono esser più determinanti di Insigne. Lorenzo è un ottimo calciatore, senza dubbio il miglior talento che l'Italia è riuscita ad ...

Napolimania : cara Juve - Cagliari dimostra perché non meriti lo scudetto : Il Napoli è un'eccellenza da incorniciare e da mostrare in giro per il mondo: come qualsiasi altra grande espressione del nostro paese, con il merito di aver rifondato il concetto stesso di calcio ...

Napolimania : la neve di Torino è la grande occasione : Serviranno anche e soprattutto quelle a lui e compagni, primi tifosi dei propri colori che a questo scudetto tengono quanto un qualsiasi calciatore terrebbe a una Coppa del Mondo. I nodi che piano ...