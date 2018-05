Napoli | una novantenne candidata con i Verdi

Napoli : donna prende il cellulare nel corso di una tac - l'immagine è virale Video : Ha dell'incredibile quello che è successo presso un noto Ospedale del napoletano. Una donna, che si trovava al Cardelli per fare una Tomografia computerizzata comunemente chiamata tac ha risposto al telefono nel corso della visita, lasciando di stucco i medici presenti in sala. Il cellulare è un aggeggio che, ormai da molto tempo, è parte integrante del quotidiano di ognuno di noi, tuttavia, ogni individuo è a conoscenza del fatto che questi ...

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Mi aspetto il Napoli più forte. Una partita speciale» : Torino - Walter Mazzarri torna al San Paolo da ex. Lo farà domani da allenatore del Torino : "Mi aspetto il Napoli più forte, sono sicuro che farà vedere quello che non è riuscito a fare contro la ...

A Napoli una paziente porta il cellulare con sé durante una Tac (e risponde a una chiamata) : Ha nascosto e tenuto con sé il cellulare durante una Tac neuroradiologica, contravvenendo alle indicazioni dei medici. E, come se non bastasse, durante l'esame ha anche risposto ad una chiamata. E' successo all'ospedale Cardarelli di Napoli, a riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.Citando Totò: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». Lo avrà pensato il medico che stamane si è trovato ...

Stesa anche alla festa di nozze : Napoli Est è una polveriera : Arrivano in scooter, sono una decina. Sfrecciano durante il concerto, a pochi passi dagli sposi, e sparano. Una decina di volte. E? l?ennesimo capitolo di una storia che sta facendo...

A Napoli una farmacia dispensa birre dal distibutore automatico Video : Agenzia Vista, Napoli, 02 maggio 2018 A Napoli farmacia dispensa birre dal distibutore automatico farmacia vende birre in vetro nel distributore automatico alle spalle della Stazione Centrale. La ...

Napoli - è una questione di testa : Sarri striglia i suoi : Maurizio Sarri ha cominciato ieri facendo una bella lavata di testa ai suoi calciatori la settimana che porta a Napoli-Torino. Del resto, la squadra azzurra a Firenze è apparsa come svuotata dal punto ...

A Napoli sarà comunque una festa. San Paolo pieno con il Torino : Napoli - Domenica il San Paolo sarà strapieno, nelle prime 3 ore di prevendita sono stati venduti oltre 11.000 biglietti. Col Torino sarà una festa, sugli spalti e in campo, l'ennesima occasione per ...

Vinicio : «Ancora una volta la Juve ?ha rubato lo scudetto al Napoli» : Luis Vinicio non ci sta. Ancora l?ennesima ingiustizia secondo l?allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore:...

Napoli - studenti contro l’alternanza scuola-lavoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...

Le Iene a Fico : in nero una colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” : Le Iene a Fico: in nero una colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” Ai microfoni de Le Iene, il presidente della Camera incalzato su una questione potenzialmente imbarazzante Continua a leggere

LIVE Fiorentina-Napoli 1-0 - inizia la ripresa : al Napoli serve una reazione : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Roberto Fico - l'accusa de Le Iene : "Ha una colf in nero nella casa di Napoli". Lui nega : "È un'amica della mia compagna" : L'accusa è pesante: "Roberto Fico ha una colf in nero". Lui nega e spiega che si tratta solo di "un'amica della mia compagna Yvonne". Andrà in onda domenica sera il servizio realizzato da Le Iene sul presidente della Camera, che – secondo quanto raccolto dall'inviato Antonino Monteleone – pagherebbe una colf senza contratto nell'abitazione che divide con la sua fidanzata a Napoli.