Napoli-Torino | le pagelle | bene Mertens e Hamsik | delude Zielinski

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Napoli - Torino 2-2 : cronaca - tabellino e interviste : cronaca PRIMO TEMPO 1 E' il Napoli a muovere per primo la sfera. 1 Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Insigne prova l'assist vincente ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa granata. ...

La festa del San Paolo per il Napoli in lacrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

PAGELLE/ Napoli Torino (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Napoli Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:30:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Torino - risultato finale 2-2 - info streaming video e tv : pareggio amaro per il Napoli : DIRETTA Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.

Serie A - il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1 : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Diretta/ Napoli Torino - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : Hamsik! Napoli di nuovo avanti : Diretta Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Scudetto - il Napoli molla la presa : col Torino in casa finisce 2-2 : Il Napoli non va oltre il pari al San Paolo col Torino: 2-2 con i gol di Mertens, Baselli, Hamsik e De Silvestri. Azzurri scarichi e distratti. RILEGGI LA DIRETTA LE...

Napoli-Torino 2-2 | Diretta De Silvestri - pareggio di testa : Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico...

Napoli-Torino 2-1 | Diretta Pazzesco gol di Hamsik : Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico...

Diretta/ Napoli Torino - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : squadre al riposo - Napoli avanti : Diretta Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.