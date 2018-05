Napoli | tifosi contro la Juventus | striscione con sfottò clamoroso FOTO

Napoli-Torino - i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro la Juve : Napoli-Torino- Il Napoli non molla il sogno scudetto nonostante l’enorme montagna da scalare. Il prossimo match casalingo contro il Torino vedrà i tifosi napoletani dare il via ad una contestazione contro il sistema e contro la classe arbitrale. Una sorta di panolada arricchita da cori e indici puntati contro la Juventus. nuovo coro contro I […] L'articolo Napoli-Torino, i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro ...

De Laurentiis resta in silenzio - i tifosi : 'Napoli campione morale' : Il Napoli resta in silenzio e preferisce non entrare nelle polemiche su Orsato: la scelta del club azzurro, in questo momento, è di tenere il profilo basso e non commentare la direzione arbitrale del ...

Fiorentina-Napoli : Renzi “cicerone” per i tifosi napoletani : Matteo Renzi ‘cicerone’ per i turisti nel centro di Firenze dove l’ex premier stava passando per tornare a casa dopo un pranzo “con unamico”. Nel tragitto, in via Tornabuoni, Renzi e’ stato riconosciuto e fermato dai turisti, italiani e stranieri, e da alcuni tifosi del Napoli gia’ arrivati in citta’ per la partita delle 18.00 al Franchi. “Non vado allo stadio perche’ stasera devo ...

Fiorentina-Napoli. Nardella : 'Tifosi - rispettate Firenze' - de Magistris : 'Stai sereno' : In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi ...

Fiorentina-Napoli : sì a tifosi partenopei in tribuna : Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di domenici. E’ quanto stabilito oggi dal gruppo operativo sicurezza (Gos), riunitosi in questura a Firenze, su indicazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto reso noto dalla questura, 800 tagliandi della tribuna coperta e 1.800 della ...

La Fiorentina si scansa contro il Napoli? I tifosi viola rispondono così [FOTO] : Si avvicina un turno fondamentale valido per il campionato di Serie A, scontro scudetto bellissimo tra Juventus e Napoli con i bianconeri chiamati dalla difficile trasferta contro l’Inter mentre gli azzurri da quella contro la Fiorentina. I viola hanno intenzione di scansarsi considerando la rivalità con la Juventus? I tifosi hanno mandato un importante messaggio in questo senso. “Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza!”, è il murales comparso in ...

Fiorentina-Napoli - arriva l'invasione azzurra. Attesi 10mila tifosi : Firenze, 25 aprile 2018 - Un'invasione azzurra pronta per spingere il Napoli nell'inseguimento al sogno scudetto . Saranno almeno diecimila i tifosi del Napoli domenica pomeriggio all' Artemio Franchi ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Festa a Napoli/ Video - delirio a Capodichino : migliaia di tifosi attendono la squadra dopo vittoria sulla Juve : Video Juventus Napoli: la grande Festa partenopea esplode tra le strade della città e all'aeroporto di Capodichino, dove diecimila tifosi hanno accolto la squadra di ritorno da Torino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Corsa scudetto - Fiorentina possibile 'alleata' del Napoli. I tifosi viola : ''Scansiamoci'' : FIRENZE - C'è un video che gira sui social fiorentini e non solo. Si torna alla sfida tra Real Madrid e Juventus in Champions, quando l'arbitro assegna all'ultimo secondo un calcio di rigore per i ...

Napoli - l'impresa e il sogno scudetto : il Mattino dei tifosi fa tappa a Quarto : Il Napoli sbanca Torino e sogna a occhi aperti, Anna Trieste torna a Quarto per una puntata imperdibile del Mattino dei tifosi: tutti insieme per lo scudetto.