Napoli | Sarri senza peli sulla lingua | le novità sul futuro e la risposta a De Laurentiis

(Di domenica 6 maggio 2018) Ilnon è andato oltre il pareggio contro il Torino e ha praticamente abbandonato le speranze di scudetto. Ecco le parole di Maurizioal termine della partita a Sky Sport, si parla anche di: “il tributo del San Paolo? Immagini che esprimono la grandezza di questo popolo, credo che nessun giocatore o nessun allenatore possano volere qualcosa in più di questo: un pubblico stupendo, 50.000 spettatori a campionato finito per una partita che aveva poco da dire a livello di classifica che ti festeggiano nella settimana in cui abbiamo perso le speranze. Questo dice tutto su un popolo. Al di là del dispiacere per non aver fatto contento un pubblico così straordinario, bisogna anche essere lucidi nelle valutazioni: sotto certi punti di vista non siamo attrezzati per competere con la Juve, quindi partendo da questo presupposto è un campionato di livello straordinario: la ...