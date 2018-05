Napoli | Sarri | ' De Laurentiis? Dispiaciuto | ma non mi dimetto'

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : le novità sul futuro e la risposta a De Laurentiis : Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Torino e ha praticamente abbandonato le speranze di scudetto. Ecco le parole di Maurizio Sarri al termine della partita a Sky Sport, si parla anche di futuro: “il tributo del San Paolo? Immagini che esprimono la grandezza di questo popolo, credo che nessun giocatore o nessun allenatore possano volere qualcosa in più di questo: un pubblico stupendo, 50.000 spettatori a campionato finito per ...

Napoli-Torino - Sarri : 'Ciclo finito? Decide la società. De Laurentiis scontento? Ho la coscienza a posto' : Sogni di scudetto ormai messi quasi definitivamente da parte, nonostante l'aritmetica non permetta ancora alla Juventus di festeggiare il 7° tricolore consecutivo: il 2-2 del Napoli contro il Torino ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis può dire ciò che vuole - dopo mezz'ora torna come prima' : Poco dopo, a Sky Sport, ha ribadito i concetti. IL PUBBLICO - 'L'abbraccio del pubblico? Rappresenta la grandezza di questo popolo. Nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis scontento? Spiace - ma fino a un certo punto" : Il tecnico azzurro: "Ho la coscienza a posto per quanto fatto. Futuro? Se andrò via non è per le parole del presidente"

Napoli - Sarri : "De Laurentiis non è contento? Io ho la coscienza a posto" : Sarri e de Laurentiis - "Cosa penso delle dichiarazioni di De Laurentiis? Al presidente non devo replicare niente - dice il tecnico del Napoli a Premium Sport -: mi ha fatto vivere un'avventura ...

Napoli - Hamsik : 'Spero Sarri rimanga' : Il futuro di Sarri? 'Mi auguro che rimanga, per continuare la nostra crescita', risponde così Marek Hamsik a Premium sul futuro del tecnico toscano e sul sogno scudetto, di fatto, ormai andato. 'Un pò ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Napoli - striscioni a favore di Sarri e cori contro De Laurentiis : Napoli - Più di 50 mila persone al San Paolo per restare accanto alla squadra in questo finale di stagione emotivamente complicato. 'Sarri uno di noi', è lo striscione esposto nella Curva B dai tifosi ...

Napoli - striscione per Sarri e cori contro De Laurentiis : 'Sarri uno di noi', questo lo striscione esposto nella Curva B dello stadio San Paolo dai tifosi del Napoli che all'ingresso delle squadre in campo hanno intonato in coro 'Mister Sarri uno di noi'. Il ...

Napoli - San Paolo tutto con Sarri : cori contro De Laurentiis : Domenica da dichiarazione d'amore. Il pubblico di Napoli lo ama, lo ha eletto ormai a condottiero di questa "squadra del popolo", come lui stesso ha ribattezzato il Napoli e questo Napoli dopo la ...

Napoli-Torino - formazioni e ultimissime : Sarri non molla lo scudetto - Milik dal 1' - : Napoli-Torino, formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Partenopei chiamati alla vittoria per tenere vive le chance scudetto. Sarri si affiderà a Milik dal 1′. Mazzarri, dal canto suo, non vorrà recitare la parte di vittima sacrificale: solito 3-4-2-1. LE PROBABILI formazioni NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario […] L'articolo Napoli-Torino, formazioni e ultimissime: Sarri ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Sarri valuterà l'offerta del Napoli ?e intanto spunta l'ipotesi Ancelotti : Ma quale re Travicello? Sarri arriverà alla riunione con De Laurentiis, subito dopo l'ultima di campionato, da allenatore del Napoli. Nel senso che nel caso in cui il patron azzurro...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Spero resti” : “Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente ‘La grande Bellezza’. Il film ha vinto l’Oscar, Maurizio non l’ha ancora vinto. Vorrei che lo facesse qui, invece che altrove. Se lo fai a Napoli, contro tutti… sai che ...