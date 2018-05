Napoli | San Paolo tutto con Sarri | cori contro De Laurentiis

Napoli - protesta contro gli arbitri al San Paolo : «Aurelio - comprali» : Contestazione fuori dallo stadio San Paolo con uno striscione e con maschere dell'arbitro Orsato. Un centinaio di tifosi del Napoli, dalle parti dell'ingresso della curva B, ha organizzato...

Napoli - San Gennaro non delude. Il miracolo c’è - ma sangue già liquefatto all’estrazione delle reliquie dalla cassaforte : Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 18.37 di sabato 5 maggio dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, nella basilica di Santa Chiara. Il sangue, comunque, è apparso già sciolto quando la teca è stata estratta dalla cassaforte nella cappella della Deputazione del Tesoro L'articolo Napoli, San Gennaro non delude. Il miracolo c’è, ma sangue già ...

Napoli-Torino - il San Paolo e Mazzarri - con lui è iniziata la rinascita : Dovrebbe esserci il sole oggi pomeriggio al San Paolo, ragion per cui Walter Mazzarri potrebbe presentarsi già in maniche di camicia. Altrimenti, a farà in corso toglierà la giacca ed i tifosi del ...

Napoli - San Gennaro - si scioglie il sangue/ Di fronte al Cardinale Crescenzio Sepe - si rinnova il miracolo : Napoli, San Gennaro, si scioglie il sangue: di fronte al Cardinale Crescenzio Sepe, si rinnova il miracolo. E' la seconda messa in onore del patrono della Campania(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:42:00 GMT)

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all'evento 'Tennis & Friends' in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori 'Pascale' e l'...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento ‘Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l’istituto nazionale dei tumori ‘Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica ‘Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: ...

San Pietro Napoli - Montanino : «Futuro? Ci sarà un incontro» : Napoli - Il tecnico del San Pietro Napoli, Francesco Montanino, si gode il fine settimana di relax, il primo dopo una stagione complicata e sofferta ma terminata con la salvezza del club. L'allenatore ...

Il San Paolo omaggia il Napoli - dalla Curva un nuovo coro anti-Juve : col Toro pomeriggio di festa e rabbia : Domenica stadio esaurito per celebrare la squadra e Sarri e contestare il sistema. Arbitri e bianconeri nel mirino

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...

Giorgio Napolitano lascia il reparto di terapia intensiva del San Camillo : A oltre una settimana dall'operazione d'urgenza all'aorta, è stato trasferito nel reparto di cardiochirurgia

A Napoli sarà comunque una festa. San Paolo pieno con il Torino : Napoli - Domenica il San Paolo sarà strapieno, nelle prime 3 ore di prevendita sono stati venduti oltre 11.000 biglietti. Col Torino sarà una festa, sugli spalti e in campo, l'ennesima occasione per ...