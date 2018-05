Napoli | San Gennaro | si scioglie il sangue Di fronte al Cardinale Crescenzio Sepe | si

Si rinnova a Napoli il miracolo di San Gennaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all'evento 'Tennis & Friends' in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori 'Pascale' e l'...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) – anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento ‘Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l’istituto nazionale dei tumori ‘Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica ‘Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: ...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del rep

San Pietro Napoli - Montanino : «Futuro? Ci sarà un incontro» : Napoli - Il tecnico del San Pietro Napoli, Francesco Montanino, si gode il fine settimana di relax, il primo dopo una stagione complicata e sofferta ma terminata con la salvezza del club. L'allenatore ...

Il San Paolo omaggia il Napoli - dalla Curva un nuovo coro anti-Juve : col Toro pomeriggio di festa e rabbia : Domenica stadio esaurito per celebrare la squadra e Sarri e contestare il sistema. Arbitri e bianconeri nel mirino

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...

Giorgio Napolitano lascia il reparto di terapia intensiva del San Camillo : A oltre una settimana dall'operazione d'urgenza all'aorta, è stato trasferito nel reparto di cardiochirurgia

A Napoli sarà comunque una festa. San Paolo pieno con il Torino : Napoli - Domenica il San Paolo sarà strapieno, nelle prime 3 ore di prevendita sono stati venduti oltre 11.000 biglietti. Col Torino sarà una festa, sugli spalti e in campo, l'ennesima occasione per ...

Serie A - i limiti del Napoli al di là dell'aiutino piovuto a San Siro : #Finoallafine è un motto juventino. Il Napoli pensava di averlo fatto suo otto giorni fa, con quel gol all'ultimo respiro nello Stadium degli imbattibili. Invece no. E' bastata una settimana alla ...

Ten talking points – Tra San Siro e Firenze si realizza il sogno hard di Mughini. Il Napoli crolla : festeggiamenti prematuri? : Benvenuti a Ten talking points, l’unica rubrica che stasera si esibirà a Gallipoli. Altre considerazioni. 1. Per un tifoso neutrale, Inter-Juve è stata la partita ideale. Emozioni, colpi di scena e polemiche arbitrali. Gli juventini potranno continuare a dire che loro non rubano, gli interisti potranno continuare a sentirsi i martiri onesti in un mondo cinico e baro. Perfetto. 2. Giornata sin troppo ricca di episodi simbolici, che confermano ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - si comincia : Viola che pressano alto Video : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedra' scendere in campo la Fiorentina di mister Stefan Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. [Video] I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Movida nel cuore di Napoli - raffica di controlli e sanzioni : controlli e sanzioni nelle strade della Movida partenopea per effetto dell'operato degli agenti dell'unità operativa Chiaia che hanno presidiato gli itinerari turistici di piazza Trieste e Trento, via ...