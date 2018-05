Napoli | rione Traiano | violati i sigilli a piazze di spaccio | tre arresti e una denuncia

Napoli - ancora furti di pneumatici al Rione Alto : 'Dov'è la sicurezza?' : ancora furti di pneumatici ed ancora a Napoli nei quartieri 'alti' della città. Questa volta il raid - consumatosi nel corso della notte - è avvenuto in via Fragnito a pochi passi dalla fermata Rione ...

Napoli - ancora furti di pneomatici al Rione Alto : 'Dov'è la sicurezza?' : ancora furti di pneumatici ed ancora a Napoli nei quartieri 'alti' della città. Questa volta il raid - consumatosi nel corso della notte - è avvenuto in via Fragnito a pochi passi dalla fermata Rione ...

Ponticelli - agguato al Rione Conocal : morto 19enne/ Napoli - vittima degli spari era agli arresti domiciliar : Ponticelli , agguato al Rione Conocal : morto 19enne . Tragedia a Napoli : Emanuele Errico freddato a colpi di pistola, indagini in corso dei carabinieri.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Napoli - agguato al rione Conocal : ucciso un 19enne. Era evaso dai domiciliari : Un 19enne ucciso e un 30enne ferito in quello che sembra essere un agguato in piena regola. Si torna a sparare a Napoli. Poco prima delle ore 20, infatti, gli abitanti del rione Conocall, nel quartiere Ponticelli, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco: venivano dalla strada, di via al Chiaro di Luca, ed erano diretti contro due ragazzi. Si tratta di Emanuele Errico, 19 anni, originario dello stesso quartiere, e Rosario Ciro Denaro, 30enne di ...