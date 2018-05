calcioweb.eu

: #Napoli, la frecciata di #Hamsik alla Juve: “loro più forti, ma sul campo abbiamo meritato di più noi…”… - CalcioWeb : #Napoli, la frecciata di #Hamsik alla Juve: “loro più forti, ma sul campo abbiamo meritato di più noi…”… - familydigrazia : Frecciata del Napoli alla Juve: “Essere azzurri significa vincere con le proprie forze” -

(Di domenica 6 maggio 2018) Ilnon è andato oltre il pareggio nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A, scudetto praticamente consegnatontus. Al termine della partitapunzecchia lantus ai microfoni di Premium, nel mirino anche alcune decisioni arbitrali: “Purtroppo c’è un po’ di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello chefatto vedere in campionato”. Vi ha penalizzato Inter-e il fatto che si sia giocata prima? “E’ stata una botta psicologica tosta, ma noi non dobbiamo pensare a ciò che fa la. Ci sono stati episodi che hanno un po’ condizionato, come il rosso a Koulibaly in una gara decisiva a Firenze. Anche oggi il Torino ha fatto due gol. Ma sono tutte colpe nostre perché dobbiamo crescere un po’ mentalmente”. Lantus merita questo scudetto? ...