Napoli | Jorginho | ' Scudetto? Ci crediamo e lo stiamo dimostrando'

Napoli - se Sarri va via ecco le cessioni : Jorginho in pole : Bisognerà riprogrammare, soprattutto se Maurizio Sarri dovesse lasciare per andare al Chelsea. Le probabilità che l'allenatore resti sono davvero esigue e in qualche modo l'ha lasciato intendere anche ...

Napoli - Guardiola fa sul serio per Jorginho : i dettagli : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Manchester City è pronto a dar battaglia ai cugini dello United per Jorginho . Guardiola sarebbe disposto a investire 50 milioni di euro per il regista del Napoli .

Fiorentina-Napoli 0-0 | Diretta Azzurri in 10 - Tonelli per Jorginho : Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la seconda delle due grandi sfide scudetto di giornata dopo Inter-Juventus di ieri sera; i padroni di casa, reduci dalla brutta sconfitta di...

Napoli - derby di Manchester per Jorginho : c'è anche l'Atletico Madrid : Secondo il Corriere dello Sport intorno a Jorginho si starebbe per scatenare una vera e propria asta le due di Manchester, United e City , pronte a rilanciare a suon di sterline per il numero 8 del Napoli . Più defilato, ma ...

Napoli - frenata l'invasione a Firenze. Derby tra Mou e Pep per Jorginho : Grande delusione per i tifosi del Napoli di tutta Italia che contavano di invadere domenica lo stadio Franchi per la sfida con la Fiorentina. Invece, i sostenitori azzurri saranno tutti o quasi ...

Napoli - Jorginho : 'Abbiamo fatto qualcosa di importante. La Juve non vince per caso...' : Il centrocampista del Napoli , Jorginho , ha parlato a Premium Sport prima della sfida: 'Gara importante da non sbagliare, ma bellissima da giocare. Siamo felici di poterlo fare. Arriviamo con entusiasmo, chiunque vorrebbe giocare questa gara e siamo pronti per ...

Napoli - Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool : Napoli, Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool Napoli, Zielinski e Jorginho nel mirino del Liverpool Continua a leggere

Napoli - Jorginho : 'Non serve a niente pensare alla Juve se non vinciamo noi' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il centrocampista del Napoli Jorginho dichiara: 'Dispiace per il pareggio anche se il Milan è in salute ed era una gara difficile. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a ...

Napoli - Guardiola stregato da Jorginho : in arrivo l'offerta da 50 milioni : Pep Guardiola stregato da Jorginho. Dopo i sondaggi e i colloqui dei mesi scorsi, è in arrivo l'offerta del City da 50 milioni per il Napoli. Contestualmente verrà presentata una proposta contrattuale ...

Napoli - Jorginho apre all’addio : “Calcio inglese? Mi piace - potrei adattarmi…” : Napoli, Jorginho- Intervistato da alcuni giornalisti brasiliani e poi come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni importati in vista del suo futuro. Apertura totale al calcio inglese, quindi ad una possibile cessione al termine della stagione. Tuttavia, lo stesso centrocampista italo-brasiliano, ha sottolineato la sua voglia di entrare nella storia del […] L'articolo Napoli, ...

Napoli - è stallo per il rinnovo di Jorginho : l'agente vola a Manchester - : Jorginho peraltro deve ancora rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2020, ma a questo riguardo l'ottimismo pare scemare perché, almeno stando a quanto riportato da Rai Sport , la ...

Napoli - si complica il rinnovo di Jorginho : Il mediano azzurro fa gola in Premier League, con il Manchester United disposto a offrire un ingaggio da 4 milioni a stagione, ovvero il doppio di quanto proposto da De Laurentiis

Jorginho accende Italia-Argentina - in attesa di Juventus-Napoli : 'Higuain? Nel calcio si viene e si va' : FIRENZE - Ha preferito l'azzurro al verdeoro e la scelta, con il senno del poi, potrebbe causare qualche pentimento visto che ora potrebbe partecipare ai Mondiali con il Brasile del ct Tite , che non ...

Calciomercato - agente Jorginho : “non vuole lasciare il Napoli” : “Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro e’ d’accordo, si potra’ valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perche’ non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla”. Cosi’ l’agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni dell’emittente partenopea Radio Crc. Motivo ...